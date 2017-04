Hazard-mål og vanvittig Matic-treff sendte Chelsea til finale

(Chelsea - Tottenham 4-2) Eden Hazard (26) leverte ett mål og én assist på den lille halvtimen han spilte mot byrival Tottenham. Det var naturligvis nok til å bli den store helten da Chelsea tok seg videre til FA cup-finale.

Det var flere som stusset da både Diego Costa og Eden Hazard – begge med 31 mål totalt i årets Premier League – ble utelatt fra startoppstillingen i en så betydningsfull kamp.

Legger du til at de blå fra London kommer rett fra et sviende 2-0-tap for Manchester United og tidligere Chelsea-sjef José Mourinho sist helg, kunne det hele se ut som et sjansespill fra Antonio Conte.

Italieneren skulle likevel lykkes med sin gambling.

Chelseas superduo ble sendt inn på Wembley-matta med en halvtime igjen på kampuret. Da stod det allerede 2-2 i den intense kampen, etter at Tottenham hadde svart på byrivalens ledelse to ganger.

Et kvarter ut i sitt innhopp ble en Chelsea-corner nikket ut rett i beina på Hazard. Han brukte én berøring på å legge til rette, før han plasserte ballen nydelig ned i Hugo Lloris' venstre hjørne.

Scoringen satte fyr på Chelsea, som hadde hatt nok å stri med etter sidebyttet. For bare fem minutter etter lederscoringen var Hazard på farten igjen. Han fant Nemanja Matic med en støttepasning. Serberen banket til fra drøye 20 meter og traff perfekt. Ballen føk rett i mål via tverrliggeren. Lloris var igjen sjanseløs. Det vanvittige treffet forbauset Petter Myhre.

– Det er noe av det hardeste skuddene jeg har sett live. Det er nesten så jeg skvatt. Vi trenger det i sakte reprise for å se hvor bra det der var. Det er enormt hardt, sa TV 2-eksperten til kommentator Øyvind Alsaker.

Matic-målet ble også kampens siste, og Chelsea er i FA cup-finalen. Der møter de vinneren av kampen mellom Manchester City og Arsenal. De to lagene møtes søndag ettermiddag.

VG utvider saken.