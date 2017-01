FA-cupen er i ferd med å bli ødelagt

Kommentar Det er for lengst på tide at nostalgikere legger til side klisjeer om at «cupen er størst i England». Verdens eldste turnering er i ferd med å bli ødelagt.

FA-cupen er 146 år gammel, men hvis ikke noe skjer går den snart ut på dato.

«Det er kanskje vanskelig for unge å tro på, men det var en tid da det betydde like mye å vinne FA-cupen som ligaen, kanskje mer», uttalte den tidligere Liverpool-helten John Aldridge i helgen.

Den gamle spisskjempen Alan Shearer er sint på klubbene som sender utpå B-lag og sier at «de bare bryr seg om penger, mens fansen bryr om trofeer».

Men det er tungt å slåss mot beløp i milliardklassen. Fotballklubber, særlig de engelske, er først og fremst blitt kjempebutikker, og i den nye uvirkelige TV-avtalen får bunnlaget i Premier League rundt én milliard kroner. Da blir den økonomisk beskjedne FA-cupen rett og slett spist opp.

De aller beste engelske lagene er opptatt av å sikre seg en plass i Champions League, de øvrige er opptatt av å bli værende i pengebingen Premier League. Alt annet blir forstyrrende.

LETT MATCH: Danny Welbeck setter inn det første av Arsenals fem mål i møtet med Southampton-reservene. Til venstre Cuco Martina og keeper Harry Lewis. Foto: Adrian Dennis , AFP

Cupnedprioriteringen er ikke ny, men det blir verre og verre og denne helgen var kanskje den verste. For visst er det herlig med sensasjoner, men ikke når det egentlig ikke er sensasjoner.

Liverpool tapte for Wolverhampton hjemme. Manager Jürgen Klopp sendte utpå et reservelag. Eks-storspiller Gary Lineker mener tyskeren mangler kunnskap og respekt for «dybden i engelsk fotball», men det vil ikke være noen stor overraskelse dersom det er noen amerikanske eiere som har hvisket i øret til Klopp at «nå er det én ting som gjelder, og det er Champions League neste sesong».

Det siste vil tilføre Liverpool (på fjerdeplass) mange hundre millioner kroner, og da er det til å forstå at det ikke er verdt å ofre viktige bein på å skaffe seg en pokal, uansett hvor mye det betyr for supporterne. Samtidig er det ikke til å forstå, fordi det spenner bein på spillets idé.

Tottenham var noen få minutter unna å gå på en enda verre blemme hjemme mot Wycombe fra nivå fire, men manager Mauricio Pochettino kastet innpå litt skyts etter hvert og slapp til og med unna en omkamp i 4-3-seieren.

Hull ble kraftig slått av Fulham fra nivå to, og selv om det var et ok Hull-lag er det neppe mange i klubben som er lei seg av den grunn. Der handler alt om å beholde plassen i Premier League.

Et reservetungt Watford tapte for Millwall, og ikke engang Crystal Palace-fansen var særlig cupinteressert; bare snaut 14.000 kom for å se 0-3-tapet mot et ganske sterkt Manchester City-lag. City-manager Pep Guardiola er trolig over snittet mer opptatt av pokaler enn andre managere. Det samme gjelder naboen i United, José Mourinho, det er nesten litt Ronaldo-Messi-rivalitet over de to, og det er jo bra for FA-cupen.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Southampton-manager Claude Puel var ikke interessert i én finale til (møter United i ligacupen), selv om laget hans er trygt plassert midt på tabellen. Et nesten fullsatt St. Marys (31.300) må ha følt seg ganske snytt da Southampton-reservene tapte 0–5 for et Arsenal som også var sterkt svekket.

De som prøver å komme seg opp i Premier League ville bare bli ferdig med dette cupmaset: Lincoln fra femte nivå slo ut reservene til Brighton (som topper Championship), Oxford fra divisjonen under slo ut reservene til Newcastle (på annenplass) og Leeds, som endelig snuser på et opprykk, sendte utpå et «ugjenkjennelig» mannskap som tapte for «femte nivå»-laget Sutton.

Cupfinalen på Wembley er i og for seg gigantisk nok fortsatt, og i de siste rundene vil vel kanskje de beste lagene prioritere FA-cupen litt hardere.

Det er i hvert fall lov å håpe.

For hva er poenget hvis lagene som er med ikke vil vinne?