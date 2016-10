Engelsk fotball håver inn åtte nye milliarder: TV-avtale i boks

En TV-avtale for FA-cupen er i boks. Verdi: over åtte milliarder kroner.

Den nye avtalen glir rett inn i rekken av mega-kontrakter som engelsk fotball sikrer seg.

I dette tilfellet handler det om FA-cup-sendinger – utenfor Storbritannia.

I fjor vår kom nyheten om at TV-rettighetene for Premier League på De britiske øyene var solgt for drøyt 50 milliarder kroner – for tre sesonger i årene 2016–2019.

Det ga Sky Sports retten til å vise 126 matcher og BT Sports 42.

Nå melder altså det engelske fotballforbundet FA at de har solgt TV-rettigheter for FA-cupen fra og med sesongen 2018/19 og seks år fremover – til drøyt åtte milliarder kroner.

– Det viser hvor attraktiv turneringen er, sier FA-sjefen Martin Glenn ifølge BBC.

– Denne avtalen har stor betydning og kommer, uten å overdrive, til å få en stor effekt på hvordan vi kan utvikle turneringen i tiden fremover, sier Glenn.

Han hevder at pengene ikke bare skal ende hos de store klubbene, men derimot skal investeres i grasrota i engelsk fotball.

Det er to ulike selskaper som har stukket av med rettighetene. Pitch International har Vest-Europa, Midtøsten og Nord-Afrika, mens IMG dekker resten av verden. Så det blir altså Pitch International norske TV-selskaper må i forhandlinger med.

Disse selskapene føler seg altså overbevist om at de klarer å selge FA-cupen for mer enn det de nå har gitt for rettighetene til det engelske fotballforbundet. IMG skal ha betalt mer enn 5,5 milliarder kroner for sin del, mens Pitch International altså skal ha betalt rundt 2,5 milliarder.

Dette kommer samtidig som avisen Telegraph avslører at BT Sport har hatt katastrofale seersifre for sine Champions League-sendinger så langt i høst.

Men kamper med engelske lag på begge sider av midtstreken selger altså fortsatt veldig godt ...

