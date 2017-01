Conte overrasket med vinterjakke da Chelsea slo Samuelsens Peterborough

(Chelsea – Peterborough 4-1) Italienske managere holder seg så å si alltid til dress. Men i London-kulden søndag måtte Antonio Conte (47) finne frem vinterjakken og capsen.

Med seks varmegrader i luften kunne Chelsea-manageren likevel glede seg over en varm forestilling fra sine 11 utvalgte mot nivå 3-klubben Peterborough hjemme på Stamford Bridge i den 3. FA-cuprunden.

I motsetning til Liverpool, som sendte ut tidenes yngste mannskap i den svake 0-0-kampen mot Plymouth tidligere på dagen, benyttet Conte seg av flere A-lagsspillere.

Samuelsen-innhopp

NEDTUR: Martin Samuelsen da Peterborough møtte West Bromwich i FA-cupens fjerde runde forrige sesong. Foto: Andrew Boyers , Reuters

Her skulle det ikke sklis på noen bananskall, og Chelsea vant til slutt 4-1 etter to scoringer av Pedro, ett fra Michy Batshuayi og ett signert brasilianske Willian.

Antonio Conte stilte som vanlig opp i svart dress og slips på sidelinjen, men den motebevisste italieneren tok på seg vinterjakke og en kledelig blå Chelsea-caps etter hvilen på stillingen 2-0 til hjemmelaget.

Norske Martin Samuelsen kom inn for Peterborough etter 57 minutter, og var på banen både da Chelsea-stopper John Terry fikk direkte rødt kort og da Tom Nicholls reduserte til 1-3. Pedro satte punktum med 4-1 15 minutter før slutt.

Terrys utvisning var for øvrig den tidligere England-kapteinens andre på de siste seks kampene fra start for Chelsea.

Johansen scoret på bursdagen

MÅLSCORER: Stefan Johansen feirer 1-1-scoringen sin mot Cardiff søndag ettermiddag. Foto: Athena Pictures , GETTY IMAGES

I den andre 16-kampen hadde Middlesbrough få problemer med Sheffield Wednesday. Premier League-klubben vant 3-0 etter scoringer av Grant Leadbitter, Álvaro Negredo og Marten de Roon.

Stefan Johansen fylte 26 år da hans Fulham gjestet Ole Gunnar Solskjærs gamle klubb Cardiff i den walisiske hovedstaden tidligere på dagen. Og for en bursdag det ble; Johansen reduserte til 1-1 for Fulham, før Ryan Sessegnon sikret FA-cup-avansement for hvittrøyene.

Den norske landslagsspilleren står nå med seks scoringer og fem assist på 17 kamper i serien, ligacupen og FA-cupen denne sesongen. Etter en tung start i Fulham har de siste månedene vært oppadgående for Johansen. Dagens bursdagsbarn ble for øvrig far for første gang i fjor høst.

