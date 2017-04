Conte kalt geni etter dristig Hazard-benking

(Chelsea - Tottenham 4-2) Eden Hazard (26) leverte ett mål og én assist på den lille halvtimen han spilte mot byrival Tottenham. Det var naturligvis nok til å bli den store helten da Chelsea tok seg videre til FA cup-finale.

Belgieren måtte overraskende nok se den første timen fra benken sammen med Diego Costa. Duoen står med 31 mål til sammen i årets Premier League – men ble utelatt fra startoppstillingen til dagens kamp.

– I løpet av en sesong er det øyeblikk der du som trener må ta tøffe avgjørelser. Du må ta en sjanse. Hvis du vinner, så fungerte planen. Men hvis du ikke vinner så er ansvaret på deg. Jeg synes planen vår fungerte veldig bra, sier Conte selv, ifølge BBC.

Hylles



Det hele kunne se ut som et sjansespill fra italieneren. Tottenham er Premier Leagues store formlag og står bokført med kun seire på deres syv siste kamper. Conte skulle likevel lykkes med sin gambling.

Hazard scoret Chelseas tredje mål før han var nest sist på skuddet som Nemanja Matic banket i mål ti minutter før slutt. 4-2 og kampen var over. Hazard selv virket ikke spesielt berørt av sjefens manøver, men sier følgende til BBC:

– Når du er fotballspiller så vil du spille hver kamp. Men manageren gjorde et glimrende valg. Han brukte Willian, og han scoret to mål.

Daily Mails anerkjente kommentator, Oliver Holt, skriver at benkingen av stjernespilleren – og 26-åringens rolle mot slutten av kampen – var en genistrek av Conte.

BBC-ekspert Alan Shearer mener kampplanen var perfekt.

– Spillerne han satte ut (Costa og Hazard) fikk en reaksjon og spilleren han satte inn (Willian) scoret to mål, sier han i kanalens radioprogram.

HELT: Eden Hazard feirer 3-2-scoringen mot Tottenham sammen med Diego Costa lørdag. Foto: Peter Nicholls , Reuters

Brukte bare et kvarter



For Chelseas superduo ble sendt inn på Wembley-matta med en halvtime igjen på kampuret. Da stod det allerede 2-2 i den intense matchen, etter at Tottenham hadde svart på byrivalens ledelse to ganger.

Et kvarter ut i sitt innhopp ble en Chelsea-corner nikket ut rett i beina på Hazard. Han brukte én berøring på å legge til rette, før han plasserte ballen nydelig ned i Hugo Lloris' venstre hjørne.

Scoringen satte fyr på Chelsea, som hadde hatt nok å stri med etter sidebyttet.

Vanvittig treff



Og bare fem minutter etter lederscoringen var Hazard på farten igjen. Han fant Nemanja Matic med en støttepasning. Serberen banket til fra drøye 20 meter og traff perfekt. Ballen føk rett i mål via tverrliggeren. Lloris var igjen sjanseløs.

– Jeg er fornøyd med målet. Det var et flott mål, men det er ikke det fineste jeg har scoret. Jeg skjøt hardere ved et mål i Benfica i en derbykamp mot Porto. Den i dag er kanskje mitt nest beste mål noensinne, sier mannen med venstreslegga.

Matic-målet ble også kampens siste og Chelsea er i FA cup-finalen. Der møter de vinneren av kampen mellom Manchester City og Arsenal. De to lagene møtes søndag ettermiddag.

Pangåpning

Det var litt av en semifinale Wembley-publikummet ble vitne til. Om avslutningen var et fyrverkeri, kan man si akkurat det samme om åpningen. De blåkledde fikk frispark i meget god posisjon etter bare fem minutter. Willian stilte seg opp og skrudde ballen i lengste hjørne.

Bare 13 minutter senere utlignet Tottenham. Christian Eriksen tok servitørrollen ute til høyre og slo inn mot Harry Kane.

Den engelske landslagsspissen satte seg ned på kne (!) før han nikket ballen videre i lengste hjørne.

Nydelig Tottenham-scoring



1-1 stod seg i drøye 20 minutter. For like før pause var Chelsea tilbake i ledelsen. Victor Moses ble klippet ned av Tottenhams Heung-Min Son inne i 16-meterfeltet. Dommeren pekte på straffemerket. Der var Willian sikkerheten selv.

Etter hvilen dominerte de hvitkledde i lange perioder. Betalingen kom i det 52. minutt. Christian Eriksen mottok ballen godt inne på Chelseas halvdel. Han tittet opp, så Dele Alli starte i bakrom, og leverte fra seg en millimeter presis pasning. Alli takket og bukket, før han ekspederte pasningen kontant i motsatt kryss.

Det var kamp igjen.

Helt til Antonio Conte gjorde sitt grep. Hazard satte fyr på Chelsea-angrepet og sørget for at ligalederen nå nærmer seg «The Double».