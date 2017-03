Chelsea-helten hylles: – Verdens beste

Klubblegenden Frank Lampard sparer ikke på lovordene når han skal beskrive Chelsea-krigeren N'Golo Kanté.

– Jeg vil gå så langt som å si at han er verdens beste sentrale midtbanespiller akkurat nå. Virkelig, sier Lampard ifølge ESPN.

Den franske midtbaneterrieren scoret kampens eneste mål da Chelsea slo Manchester United 1-0 i FA-cupens kvartfinale mandag kveld. Scoringen var hans andre for sesongen – den første kom også mot United, i 4-0-seieren i Premier League i oktober.

– En utrolig forsterkning

Det er imidtlertid ikke først og fremst scoringene, men snarere den defensive monsterjobben til Kanté på Chelsea-midtbanen som lovprises.

– Jeg sammenlignet ham i hodet mitt med (tidligere Chelsea-spiller) Claude Makélélé i fjor, og da han kom til Chelsea tenkte jeg «her er deres nye Makélélé», men han har enda mer enn det i spillet sitt, sier Lampard og fortsetter:

– Han scorer kanskje ikke så mange mål, men ut fra det han tilfører laget når han spiller, den drivkraften han har, så kan jeg ikke se noen som helst i fotballverdenen som er bedre enn ham i dette øyeblikk.

Kanté vant Premier League med Leicester i fjor. Nå er han på vei til å gjøre det samme med Chelsea. Og det er under to år siden han var en fullstendig ukjent spiller for det beskjedne laget Caen i fransk Ligue 1.

– N'Golo har vært fantastisk. Han er helt der oppe blant de beste. Du så hva han gjorde forrige sesong, men han har bare forbedret seg denne sesongen. Han er en ydmyk fyr utenfor banen og jobber hardt. Han er så viktig for oss, spesielt defensivt. Han har vært en utrolig forsterkning for laget, sier lagkamerat Gary Cahill til BBC.

Pogba-kritikk: – Fryktelig prestasjon

Den grenseløse rosen av Kanté etter den dominerende prestasjonen mot Manchester United står i sterk kontrast med omtalen av Paul Pogba. Tidenes dyreste fotballspiller, som kostet United tre ganger mer enn Chelsea betalte for Kanté, har ikke levd opp til forventningene, mener flere eksperter.

– Nok en miserabel kveld for Paul Pogba - fryktelig prestasjon. Fullstendig overskygget av N'Golo Kanté. Ser ikke akkurat ut som et røverkjøp til 89 millioner pund, skriver BBCs fotballekspert Phil McNulty på Twitter.

– Pogba trenger virkelig hvile. Han så fortapt, planløs og ikke spesielt interessert ut, skriver Telegraph-profilen James Ducker.

Til tross for kritikken mener José Mourinho at Pogba var banens desidert beste spiller i 1-0-tapet mot Chelsea.

– Spillerne var fenomenale, men Pogba var helt klart den beste spilleren på banen. Han var en gigant, sier Mourinho ifølge Independent.

– Ekspertene kommer sikkert til å si mye om ham, men det er på grunn av misunnelse. De kommer aldri til å tjene ti prosent av det han tjener, sier portugiseren.