Sander Berge og Genk holdt Everton til uavgjort – Rooney scoret igjen

(Genk - Everton 1-1) Wayne Rooney (30) ser ut til å ha funnet seg i rette i Everton, som ikke å slå Genk og Sander Berge (19).

Det kan virke som Wayne Rooney har fått en liten «boost» siden overgangen fra Manchester United til Everton. Han scoret i sin første treningskamp for klubben, og lørdag noterte han seg for nok en nettkjenning i Evertons treningskamp mot belgiske Genk.

Men Premier League-klubben klarte ikke å stå i mot belgierne.

Én omgang hver



Everton stilte med to av sine mange sommersigneringer fra start. Både Sandro Ramirez og Jordan Pickford fikk sine første minutter for The Toffees, men det var førstnevnte som virkelig markerte seg i sin første opptreden for klubben.

Spanske Sandro bisto nemlig med målgivende pasning da Rooney sendte Everton i føringen like før pause. Etter pent oppbyggende spill kom mannen som forlot Malaga i s ommer fri å kanten, slo et perfekt innlegg bak Genk-forsvaret, som Rooney enkelt ekspederte i mål.

Merseyside-klubben var best i første omgang og gikk fortjent opp i føringen. Men det skulle ikke vare.

REVITALISERT: Wayne Rooney scoret igjen, og feiret på sedvanlig vis. Foto: Eric Vidal , Reuters

Etter hvilen ble Pickford erstattet av Maarten Stekelenburg, og da fikk man se nederlenderen på godt – og på vondt.

Etter 56 minutter kom utligningen for Sander Berge & co. Etter et flott innlegg landet ballen hos Ally Samatta, som fra ti meters hold banket ballen forbi Stekelenburg, og sørget for balanse i regnskapet. Etter det tok Genk over.

Bare minutter senere var Samatta frempå igjen. Berge startet angrepet for belgierne, og etter raske kombinasjoner kom Genk til innlegg fra høyresiden. Et lavt innlegg endte hos en en Samatta som kom stupende inn med hodet først, men Stekelenburg vartet opp med en feberredning, fikk slått ballen opp i tverrliggeren, før nysigneringen Michael Keane fikk klarert på streken.

Det ble en kraftig kollisjon for Samattas del, som ble liggende etter et ublidt møte med beina til Stekelenburg. Spissen kom seg i midlertid på beina etter hvert.

God Berge



Utover i omgangen gikk det som det vanligvis gjør i treningskamper. Både kvaliteten og tempoet ble dårligere som tfølge av at begge lag gjorde flere bytter. Oppgjøret på Luminus Arena, Genks hjemmebane, endte dermed 1-1.

Sander Berge spilte samtlige 90 minutter, og gjorde en god figur i oppgjøret mot Premier League-klubben. Midtbanespilleren gjorde som vanlig ikke mye ut av seg, men var trygg og god i pasningsspillet, og viste gjentatte ganger fint driv med ballen i beina.

Så spørs det om Ronald Koeman, Evertons manager, lot seg imponere av Berge. Gjentatte ganger har det vært rapportert at blåtrøyene fra Liverpool ønsker å sikre seg Berge. Da 18-åringen fortsatt var i Vålerenga, avslo Oslo-klubben et bud fra nettopp Everton.

Det nærmer seg seriestart for Everton og Rooney. De sesongåpner 12. august mot Stoke, hjemme på Goodison Park.

Det nærmer seg for Berge og Genk også. De sesongåpner imot Waasland-Beveren om nøyaktig én uke, også da hjemme på Luminus Arena.