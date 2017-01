Evertons unggutter ydmyket Manchester City

(Everton - Manchester City 4-0) Tom Davies hadde kun startet én Premier League-kamp for Everton denne sesongen. I dag herjet unggutten med Manchester Citys stjernegalleri.

Effektive Everton avfyrte kun fire skudd på mål, og de scoret på hvert eneste forsøk da Manchester City måtte reise hjem med 4-0 i sekken.

Ademola Lookman scoret i sin første kamp for blåtrøyene, mens Tom Davies, som startet sin tredje Premier League-kamp, scoret i sin tredje Premier League-kamp.

VG Live: Vi fulgte kampen minutt for minutt

City sløste

Manchester City var det førende laget før hvilen, og Pep Guardiolas gutter skapte en rekke sjanser.

Raheem Sterling gikk i bakken i duell med målvakt Joel Robles etter 12 minutter, men dommer Mark Clattenburg valgte å la spillet gå videre. Den tidligere Liverpool-spilleren klaget voldsomt, men uten å få gehør.

City fortsatte å kjøre kampen, og Kevin De Bruyne spilte fri David Silva med en vakker pasning bak forsvarslinjen. Spanjolen tok ned ballen, men en lynrask Robles kom ut og nektet den tidligere lagkameraten vinkel til å score.

Mens City pøste på i jakten på en scoring, var det i stedet vertene som skulle få den første goalen. Tom Davies utnyttet at Nicolas Otamendi hadde plassert seg langt bak resten av forsvarslinjen, og dermed var Kevin Mirallas spilt gjennom. Belgieren la ballen på tvers til landsmann Romelu Lukaku. Og han banket kontant inn 1-0-scoringen nede til venstre for en sjanseløs Claudio Bravo.

Måltyven Serigo Agüero stupte inn på et innlegg like etter scoringen, men han var noen centimetere for langt unna til å få en tå på ballen.

Da lagene gikk til pause, ble en frustrert Sterling stående og diskutere straffesituasjonen med Clattenburg.

Mirallas-goal

Det tok kun 63 sekunder før Everton hadde doblet ledelsen. Lukaku forsøkte å spille fri Mirallas, men John Stones leste pasningen og brøt den. Ballen havnet så hos Ross Barkley, og han spilte fri Mirallas - som var iskald i møte med Bravo og satte ballen nede i hjørnet.

Da klokken viste 62 minutter, var det duket for Morgan Schneiderlins debut. Den tidligere Southampton- og United-spilleren fikk stående applaus da han tok de første skrittene inn på gresset.

18 år gamle Tom Davies, som kun har startet én kamp tidligere denne sesongen, punkterte kampen etter 79 minutter. Unggutten vant ballen dypt inne på egen halvdel, satte fart, dro en lekker finte på Yaya Touré og Gaël Clichy og spilte til Ross Barkley. Han spilte ballen ut til venstre, der Davies hadde posisjonert seg. Han tok imot ballen og chippet den elegant over en utrustende Davies og i mål. Lukaku forsøke å stjele målet, men han fikk ikke tåa på ballen.

– Dette er hva en drøm er. Han tror det nesten ikke selv. For et øyeblikk, utbrøt TV 2-kommentator Kasper Wikestad om scoringen.

Lukaku var alene med Bravo fra venstresiden etter 84 minutter, men kraftspissen skjøt like utenfor målet.

Ademola Lookman, som kun hadde vært på banen i tre minutter, satte inn kampens siste scoring. Spissen fikk ballen inne i feltet, og han plasserte den lekkert mellom beina til Bravo og i mål.