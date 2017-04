Aviskommentator suspendert etter å ha sammenlignet fotballspiller med gorilla

Eksredaktør Kelvin MacKenzie er suspendert fra The Sun etter å ha kommet med «umorsomme» og «gale» påstander om folk fra Liverpool.

Everton-spilleren Ross Barkley ble forrige helg slått i ansiktet på en nattklubb i Liverpool, i det hans advokat omtaler som et uprovosert angrep.

Etter angrepet gikk kommentator og tidligere redaktør i The Sun, Kelvin MacKenzie, hardt til angrep på spilleren i en svært kontroversiell kommentar.

Kommentatoren er nå suspendert fra avisen for å ha kommet med «gale» og «umorsomme» påstander om folk fra Liverpool, skriver BBC.

Beskyldt for å mangle «fotballhjerne»: EM-vraket Barkley slo tilbake

Om Barkley, hvis bestefar er fra Nigeria, skriver kommentatoren at han fremstår som en «gorilla i en dyrehage». Flere har reagert på de rasistiske overtonene i kommentaren.

Ansvarlig for skandaleomtale av Hillsborough-tragedien

Som ikke det var nok går også MacKenzie langt i å henge ut hele Liverpool som by. Han skriver blant annet at andre folk fra Liverpool med like høye lønninger som Barkley er doplangere eller i fengsel.

SUSPENDERT: Kommentator og tidligere redaktør i The Sun, Kelvin MacKenzie ble suspendert fra The Sun etter en kommentar som mange mener er rasistisk. Pool , Reuters

Les også: Arsenals kontrakt-knipe: – Vil være til stor skade

Mange folk fra Liverpool har fra før av et svært anstrengt forhold til The Sun, etter en reportasje om Hillsborough-tragedien i 1989, der 96 mennesker omkom. Reportasjen var full av feil, og rettet sterke anklager mot supporterne.

MacKenzie var på den tiden redaktør i avisen, og har senere sagt at The Sun gjorde en «fundamental feil» i dekningen av tragedien, ifølge The Guardian.

Anmeldt for rasisme



Ordfører Joe Anderson i Liverpool har sagt har anmeldt kommentatoren for rasisme.

– Det er ikke bare rasistisk på den måten at han er en spiller av flere etnisiteter, men det er også en rasistisk stereotypi av Liverpool. Det er rasistisk og prehistorisk, sier Anderson til BBC.

Politiet i Merseyside har bekreftet at de etterforsker saken, skriver den britiske allmennkringkasteren.

The Sun beklaget den støtende kommentaren i en uttalelse. Avisen skriver at de ikke var klar over Barkleys etniske bakgrunn.