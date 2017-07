Everton bekrefter: Rooney har signert for to år

Everton melder på Twitter at de ønsker Wayne Rooney velkommen hjem. 31-åringen har signert for to år.

– Vi gleder oss over å få Wayne Roonet tilbake til EFC, skriver Everton på Twitter.

Det har vært klart en stund nå at Rooney kom til å ende i Everton, som han forlot til fordel for Manchester United i 2004. Manchester United-kapteinen har fått begrenset med spilletid under José Mourinho.

– Jeg har alltid sagt at dersom jeg skal spille for en annen Premier League-klubb enn Manchester United, måtte det bli Everton. Derfor er jeg veldig glad for denne overgangen, sier Rooney ifølge Sky Sports.

Rooney slo gjennom i Everton da han bare var 16 år.

Han var til medisinsk test i går kveld. Everton melder at 31-åringen har signert for to år.

– Favel til en legende, skriver Manchester United på Twitter.



– For 13 år siden gikk jeg til Manchester United for å vinne trofeer, og jeg har vært heldig nok til å være en del av en suksessrik periode i klubbens historie.

Lørdag gikk Romelu Lukaku motsatt vei, altså fra de blå til de røde.