Det begynte som en spøk, men ble fort alvor da Guinness rekordbok ringte. Nå skal Even Berthelsen (17) prøve å skyte straffespark i et helt døgn.

– Det begynte å mai. Vi er et nyoppstartet lag og vi diskuterte hvem som skulle ta straffene. Jeg mente selvfølgelig at jeg skulle ta de. Så da jeg kjedet meg i italiensktimen så meldte jeg meg på et verdensrekordforsøk, sier 17-åringen og sier at han ikke tenkte noe mer på det, før:

– Plutselig ringte meg og da var det hele i gang, sier Berthelsen.

LES OGSÅ: Deila før LSK-møtet: – Jeg taper heller enn å spille drittfotball

9. desember skjer det. Da skal venner, klassekamerater og familie stille opp for å hjelpe han igjennom et døgn med å ta fotballstraffer. For å få det godkjent krever Guinness at han skal ha skutt 1000 straffer i løpet døgnet. I tillegg prøver han å samle inn litt penger til UNICEF.

STRAFFEREKORD: Det blir mange av disse hvis rekorden skal settes 9. desember. FOTO: PRIVAT

Verdensrekordforsøket ble først omtalt hos Aftenposten.

Skal «gønne» på

Det er ingen som har prøvd noe slikt før. Eller som 17-åringen sier selv:

– Det er ingen som har vært så dumme før!

– Taktikken er å gå hardt ut og få så mange skudd som mulig tidlig. Bare «gunne» på fra start og ha så få pauser som mulig. Jeg vil jo ikke bare klare 1000. Rekorden min skal stå lenge, sier han.

For å klare 1000 straffer på et døgn, må han ta en hvert 86. sekund. Noe som i utgangspunktet skal være gjennomførbart.

– Men det verste blir å holde ut i 24 timer. Gjør jeg det, så går det fint, sier Berthelsen.

Trenger mye hjelp

Unggutten har fått godkjent fri fra skolen. Sosiologilæreren syntes det var en god idé, så hele klassen skal studere han når han tar straffesparkene.

– Så håper jeg på mye hjelp til å være keepere, dommere og ballgutter. Mange av vennene mine har allerede sagt at de kommer midt på natta, så dette blir gøy, sier 17-åringen entusiastisk.

– Hvordan reagerte familien din da du sa at du skulle gjøre det her?

– Mamma var rimelig lunken. Hun spurte om jeg ikke hadde noe bedre å finne på og synes jeg heller burde bruke tiden på skolearbeid, sier Berthelsen.

– Men hun har gått med på å lage litt mat da.

Og klarer han rekorden så bør han ha gode kort på hånden for å ta lagets straffespark fremover.

LES OGSÅ: «Toro» og «BP» sammen igjen etter 24 år

– Jeg tror ingen på laget har planlagt å sabotere meg, men man vet jo aldri, ler Berthelsen.