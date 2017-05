Kommentar STOCKHOLM (VG) Først ut kom José Mourinho, sto mest for seg selv, slengte hvileløst med akkrediteringen rundt høyrearmen, sa tilsynelatende ingenting – og forsvant først ut igjen.

Uten et smil.

Det var dagen før den store dagen, men det var ikke dagen for smil.

Spillerne hadde trent i Manchester. Nå kjente de litt på gressteppet, før de lojalt tuslet etter sjefen ut igjen, en svært kortklipt Wayne Rooney nest sist, en svært lite kortklipt Marouane Fellaini sist.

Etter noen få minutter var de borte.

Den obligatoriske pressekonferansen var avlyst. Det var heller ikke dagen for å snakke om fotball, United og Mourinho følte ikke for å si noe som helst og det var til å forstå.

TUNG SIKKERHET: Det var politi både utenfor og innenfor Friends Arena tirsdag ettermiddag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG.

Les også: Finalen har mistet noe av glansen

Under 48 timer etter det brutale terrorangrepet i Manchester Arena, er det Europa League-finale mot Ajax, det som skulle være en fest, årets høydepunkt. Nå henger det isteden en veldig spesiell atmosfære over Friends Arena i Stockholm, ikke bare fordi det konstant durer fra helikopteret som fulgte United-bussen fra flyplassen, selvsagt sammen med politibiler både foran og bak.

Manchester United hadde reist fra fortvilelse og sorg. Én etter én la spillerne ut sin medfølelse på sosiale medier, 90-tallshelten Eric Cantona kom med en følelsesladet videohilsen der han snakket om hvor mye han elsker byen og innbyggerne.

I en slik stund er det mer enn tomme ord, det er ord som betyr mye for mange. Det er ingen som representerer Manchester så sterkt som Manchester United, og akkurat nå er det veldig mange som har et behov for at klubben legger sine mektige armer rundt sine innbyggere, en halv million i bykjernen, et par millioner til hvis Greater Manchester inkluderes.

Manchester United har en by å ta vare på, og dessuten vet klubben alt om hvordan det er å miste noe på en meningsløs måte. 23 mennesker mistet livet da flyet med laget som ble døpt «Busby Babes» ikke greide å ta av fra München 6. februar 1958, den andre store tragedien som har rammet Manchester etter 2. verdenskrig.

«Vi kan ikke få de tragiske hendelsene ut av hodet, og kan ikke reise med en den vanlige følelsen av glede», sa manager José Mourinho i en offisiell uttalelse tidligere på dagen.

I STOCKHOLM: Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

For portugiseren er dette en av de aller viktigste kampene, i en managerkarriere stappfull av triumfer. Med tap er hans første sesong i United en fiasko, med seier er den en stor suksess. Med tap vil presset være enormt foran neste sesong, med seier vil han glede seg hele sommeren til å komme i gang igjen.

Med tap er det en ny sesong i Europa League, med seier er United der de og Mourinho hører hjemme, i Champions League. Og kanskje er seier eller tap forskjellen på ja eller nei fra franske Antoine Griezmann, med alt det kan utgjøre av forskjell neste sesong.

Det er rett og slett en enorm kamp for Manchester United.

Likevel: Klubben tåler å tape. «Etter Sir Alex» har ligaplasseringene vært 7-4-5-6, men det skal mer til enn det for å rokke ved merkenavnet til denne verdensomspennende giganten. Klubben renner over av sponsorer og selvsagt TV-penger, og har vært helt i omsetningstoppen vært eneste år, sammen med Real Madrid og Barcelona, også uten Champions League-deltagelse.

Manchester United vil leve videre i beste velgående, selv om det skulle gå galt mot Ajax.

Men det er mange i Manchester som ikke får leve videre, derfor vil nok en finaletriumf feires på en behersket måte.

For det vil være sorg og fortvilelse å komme hjem til også.