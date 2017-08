AMSTERDAM (VG) Det er uro i Ajax etter torsdagens 0-1-tap for Rosenborg.

Hallvar Thoresen er ikke bare tidenes mest suksessrike norske fotballspiller. Den tidligere PSV-kapteinen er nå speider i Rosenborg, og hadde som resten av trøndernes støtteapparat en stor kveld foran over 50 000 tilskuere på Amsterdam Arena.

– Det var ordentlig gøy å være der. Både på grunn av stemningen og fordi det var gamle trakter for meg, men spesielt på grunn av den gode prestasjonen og resultatet til Rosenborg, sier Thoresen til VG på flyplassen i Amsterdam.

Innbytter Samuel Adegbenro trengte bare ni minutter på banen på å bli matchvinner. Dermed har RBK et fantastisk utgangspunkt foran returkampen på Lerkendal neste torsdag.

Uro i Ajax-leiren

Stemningen er tilsvarende dårlig i den nederlandske storklubben. Etter kampen gikk Ajax-spiller Hakim Ziyech offentlig ut og kritiserte ledelsens opptreden på overgangsmarkedet i sommer.

Fjorårskometen Kasper Dolberg var uvanlig tam mot Rosenborg, og var nesten likblek da han ble intervjuet av nederlandsk presse etter kampen.

Ikke hadde han noe godt svar på hvordan sist sesongs Europa League-finalist kunne tape hjemme mot norsk motstand.

– Det er mye press rundt klubben nå. Jeg leser i avisene i dag at det er masse kritikk mot ledelsen og mot noen spillere. Dolberg, for eksempel, har ikke vært med på dette før. Han har bare hatt suksess det ene året han har spilt på topp. Det er mye vanskeligere å håndtere slikt for en ung spiller. Det krever litt erfaring for ikke å bli påvirket av. Det brenner her nå, altså.

Krever forsterkninger

Thoresen mener at Ajax viste tydelige svakheter når Rosenborg klarte å ødelegge rytmen for nederlenderne.

– De er veldig gode på noe, men de er ikke rutinerte nok og sårbare på en del ting. Det kom ganske tydelig frem i går. Når de får lov til å spille spillet sitt, og det glir, så er de vanskelig å stoppe. Det så du i begynnelsen av kampen. Heldigvis klarte vi å ri av det. Da vi klarte å sette vårt angrepsspill, ser du at de sliter med det.

RBK-LEDELSE: Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye, styreleder Ivar Koteng, daglig leder Tove Moe Dyrhaug og speider Hallvar Thoresen fulgte Kåre Ingebrigtsens pressekonferanse dagen før bortekampen mot Ajax. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Mange tenkte «mission impossible» da Ajax ble trukket ut som motstander, men Thoresen hadde god tro på RBK allerede på veien ned til Amsterdam. Han var til stede på serieåpningen der det ble 0-1-tap for Heracles.

Les også: Ajax-direktør lovpriser sin norske nysignering

Allerede da skal trener Marcel Keizer og lagkaptein Joël Veltman ha gått til ledelsen og krevd forsterkninger. Etter tapet mot Ajax kulminerte den dårlige stemningen blant spillerne.

– Jeg er lei av å tape og spille nå, sa danske Lasse Schöne etter kampen, ifølge nederlandske Telegraaf.