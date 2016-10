Tarik med perlescoring og assist da Olympiakos vant stort

(Olympiakos - Astana 4-1) Tarik Elyounoussi bidro til festen med en vakker scoring og en målgivende pasning da Olympiakos slo kasakhstanske Astana i Europa League.

Den norske landslagsspilleren sto for en meget god prestasjon da han skar inn i feltet fra sin høyrekant og sendte ballen i lengste hjørne med en strålende avslutning. Da var det spilt 33 minutter i den greske hovedstaden.

Åtte minutter tidligere hadde portugisiske Diogo Figueiras sendt hjemmelaget i ledelsen i en meget underholdende første omgang. Minuttet etter Elyounoussis scoring kom 3-0, signert brasilianske Seba. Nest sist på ballen var Elyounoussi.

Tidlig i annen omgang reduserte Astana til 3-1, men fikk rett etterpå colombianske Roger Canas utvist. Dermed ble det aldri noe av den mulige opphentingen. I stedet gjorde Seba 4-1 for hjemmelaget med sitt annet mål for kvelden.

Torsdagens seier var den andre i årets europaliga for Olympiakos. Med seks poeng topper er Elyounoussis lag oppe på samme poengsum som APOEL Nikosia, som tapte 1-3 for Young Boys. Den sveitsiske klubben er oppe på fire poeng og med for fullt.

Tarik Elyounoussi ble byttet ut etter 69 minutters spill.