Spansk avis med nådeløs dom: Stryk til RBK-Kåre og halve laget

Spansk presse er ikke nådig i vurderingen av Rosenborgs prestasjon i 4-0-tapet borte mot Real Sociedad.

Trønderne får knallhard behandling i spaltene til den spanske storavisen Marca etter å ha blitt rundspilt i San Sebastián.

Avisen vurderer spillere og trenere på en skala fra stryk til tre stjerner. Hele seks av spillerne til Rosenborg har fått strykkarakter: Høyreback Vegar Eggen Hedenstad, midtstopperne Tore Reginiussen og Jørgen Skjelvik, venstreback Birger Meling, midtbanespilleren Anders Kondradsen samt kantspilleren Yann-Erik De Lanlay får alle strykkarakter etter 4-0-tapet.

Trener Kåre Ingebrigtsen slipper heller ikke unna. Han står også til stryk, mener Marca.

Den beste av Rosenborgs spillere var, ifølge avisen, keeper André Hansen, som blir belønnet med to stjerner til tross for at han måtte plukke ballen ut av nettet hele fire ganger.

«Rosenborg virket ikke å bekymre seg særlig mye over å bli liggende under med to mål etter så kort tid, for de fortsatte å ligge og vente på Real Sociedad, som fortsatte å skape en rekke målsjanser», skriver Marca.

Det er ikke hverdagskost at så mange spillere får stryk i avisens spillerbørs. Til sammenligning var det ingen av spillerne i kampene Hertha Berlin – Athletic Club (0-0) eller Villarreal – Astana (3-1) som fikk stryk.

– Vi dominerte kampen fra første stund og helt til slutten, sier Real Sociedad-trener Eusebio Sacristán ifølge lokalavisen El Diario Vasco.

Det kunne RBK-trener Ingebrigtsen si seg enig i:

– Det verste som kan skje er at vi taper en fotballkamp, og det kan vi leve med, men ikke på den måten her. De gjør som de vil med oss. Vi blir for passive. Vi må tørre å slippe oss løs.