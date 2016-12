Søderlund scoret to da Saint-Étienne snudde 0-2 til 3-2

(Anderlecht – Saint-Étienne 2-3) To mål på fem minutter. Alexander Søderlund (29) strålte da Saint-Étienne sikret gruppeseieren i Europa League.

Nordmannen scoret både 1-2 og 2-2 i den andre omgangen før Kevin Monnet-Paquet gjorde snuoperasjonen mot Anderlecht komplett.

– Alex klarte å være på riktig sted til riktig tid, i sin foretrukne rolle, sier trener Christophe Galtier til L'Équipe, og omtaler seieren som «en av våre vakreste».

Seieren gjør at Saint-Étienne stikker av med gruppeseieren i Europa Leagues gruppe C, ett poeng foran Anderlecht.

Dermed gikk Søderlund og co. ubeseiret gjennom gruppespillet. De seks kampene har endt med tre seirer og tre uavgjort til grønntrøyene. Og nå venter 16-delsfinale.

Alexander Søderlund jubler for ett av sine to mål på Constant Vanden Stock Stadium i Brüssel torsdag kveld.

Målene var Alexander Søderlunds to første i Europa League denne sesongen. Oppgjøret var også hans første fra start i Europa League for Saint-Étienne.

– For at han skal kunne være i sin foretrukne rolle oftere, må vi kanskje legge til rette for et system som passer ham bedre. Vi har endret litt på det. Og vi må bygge videre på det vi gjorde i kveld, sier trener Galtier om Søderlund.

Drømmekvelden på fotballbanen torsdag kom også kort tid etter nyheten om at han skal bli far for første gang. 29-åringen har også slitt med skader i lange perioder etter overgangen fra Rosenborg i januar.

Ole Selnæs var ikke i Saint-Étienne-troppen, men ga lyd fra seg på Twitter underveis kampen:

Selnæs har fått fri fra Saint-Étienne-ledelsen og er på ferie hjemme i Norge.

Anderlecht tok ledelsen på hjemmebane etter 21 minutters spill ved Alexandru Chipciu, og bare ti minutter senere sto det 2-0 etter scoring av Nicolae Stanciu.

17 minutter ut i 2. omgang scoret Alexander Søderlund sitt første på en strøken heading. Den tidligere Rosenborg-spissen fikk sjansen fra start og skuffet ikke. Bare seks minutter senere utlignet vestlendingen til 2-2. Han fikk en pasning fra innbytter Romain Hamouma og nettet fra kloss hold.

I den andre kampen i gruppe C torsdag kveld slo Mainz Qabala 2-0. Det tyske laget tok tredjeplassen i gruppen med ni poeng, mens Qabala tapte alle sine kamper.

