Russisk motstand for United

Manchester United møter russiske Rostov i 8-delsfinalen i Europa League, mens Ståle Solbakken og FC København skal opp mot Ajax.

Slik er de gjenværende Europa League-lagene UEFA-rangert (basert på europacupresultater): 14) Schalke, 19) Manchester United, 26) Olympiakos, 27) Lyon, 31) Ajax, 36) Anderlecht, 37) Roma, 39) Borussia Mönchengladbach, 51) Genk, 52) Besiktas, 57) København, 60) Gent, 65) Krasnodar, 85) Apoel, 79) Celta Vigo, 93) Rostov.

Manchester United fremstår som en av de store favorittene til å vinne Europa League (og dermed være sikret en Champions League-plass). United er nest høyest UEFA-rangert av de 16 gjenværende lagene, på 19. plass. Bare tyske Schalke 04 på 14. plass er foran (se faktaboks).

Russiske Rostov er helt nederst, nummer 93, men det er fordi laget har lite å vise til i europacupsammenheng. Russerne kommer imidlertid fra Champions League-spill denne sesongen, der det ble seier 3-2 over Bayern (0-5 i München), to uavgjort mot PSV Eindhoven og to ettmålstap mot Atletico Madrid.

Rostov, kjent som et sterkt hjemmelag, vant enkelt over Sparta Praha i forrige runde (5-1), mens Manchester United like lett slo ut St. Etienne (4-0).

Spanske lag har dominert stort i Europa League de siste sesongene, med seier i fire av de fem siste turneringene. Men både Athletic Bilbao og Villarreal forsvant i forrige runde, og det eneste gjenværende spanske laget er Celta Vigo, som snek seg forbi Sjakhtar Donetsk etter å ha reddet ekstraomganger i siste minutt.

Celta er rangert helt nede på 79. plass, men fremstår likevel som en av tittelkandidatene. Neste motstander for spanjolene er russiske Krasnodar, mens topprankede Schalke må rydde unna tysk motstand; Borussia Mönchengladbach.

Ståle Solbakken og hans menn skal opp mot nederlandske Ajax, med det danske stortalentet Kasper Dolberg i front. Det ser ut som et helt åpent oppgjør, FCK slo ut bulgarske Ludogorets, mens Ajax kom seg forbi Legia Warszawa, begge med ett måls margin.

Ståle Solbakken og hans menn skal opp mot nederlandske Ajax, med det danske stortalentet Kasper Dolberg i front. Det ser ut som et helt åpent oppgjør, FCK slo ut bulgarske Ludogorets, mens Ajax kom seg forbi Legia Warszawa, begge med ett måls margin.

Sander Berge og Genk skal også opp mot landsmenn, Tottenhams overmenn fra Gent.

8-delsfinalen: Celta Vigo - Krasnodar, Apoel - Anderlecht, Schalke - Borussia Mönchengladbach, Lyon - Roma, Rostov - Manchester United, Olympiakos - Besiktas, Gent - Genk, København - Ajax.