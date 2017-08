RBK-Kåre: Håper Ajax-stjerne går til streik

TRONDHEIM/OSLO (VG) Ajax har solgt en av sine viktigste spillere før returkampen mot Rosenborg – og flere kan følge etter.

Like etter at Ajax tapte 1-0 mot Rosenborg torsdag i forrige uke, kom meldingen om at den nederlandske klubben var enig med Tottenham om en overgang på 425 millioner kroner for midtstopperen Davinson Sánchez.

Colombianeren spilte ikke hjemmekampen mot RBK – nettopp på grunn av den nært forestående overgangen vekk fra klubben.

Nå melder nederlandske Telesport at Ajax har fått et bud på 465 millioner kroner for den danske stjerneangriperen Kasper Dolberg.

– Dolberg er jo i troppen til i morgen. Sánchez forsvant jo, og jeg tror inngangen til bortekampen var bedre. Han streiket et par dager før vi kom dit. Så det er egentlig det vi håper på at han andre (Dolberg) skal gjøre nå. Men det er ikke sikkert han gjør det, sier Kåre Ingebrigtsen og humrer.

– Det skapte jo litt uro og sånt. Men vi er nødt til å være gode. Det er klart de har mistet noen spillere og slitt litt med relasjoner, men det er jaggu noen gode spillere i det Ajax-laget der, sier Ingebrigtsen.

Rosenborg har en gyllen mulighet til å avansere til gruppespillet i Europa League, etter 1-0-seieren i Amsterdam forrige uke. Til tross for at journalistene en rekke ganger prøvde å lure det ut av ham, ønsker Ingebrigtsen å holde kortene tett til brystet når det gjelder hvordan RBK kommer til å spille i returkampen.

– Jeg har ikke lyst til å gå inn på hvordan vi skal spille. Vi ønsker å holde det forholdsvis tett, sier Rosenborg-treneren.

Han forteller at de har lært av kampene mot Celtic, da de ikke var like hemmelighetsfulle i forkant av oppgjørene.

– Nå vet vi at alle lag følger med på alt vi sier og gjør, så vi må lære litt vi og. Vi skal ha en åpen kultur, men ikke vidåpen, sier Ingebrigtsen.

Men planen er allerede lagt:

– Spillerne vet det, jeg vet det, og det er det.

Saken oppdateres!