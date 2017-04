Presidenten etter tribuneskandalen: – Farlige folk

Lyon-president Jean-Michel Aulas (68) gikk personlig ut på gresset for å ordne opp etter tribunebråket som preget torsdagens Europa League-kamp.

Kvartfinalen mellom Lyon og Besiktas måtte utsettes i 45 minutter på grunn av tribunebråk. Det brøt ut slåsskamp mellom Lyon- og Besiktas-fans, og de tyrkiske tilhengerne skal ifølge flere medier ha kastet fyrverkeri og andre gjenstander mot hjemmefansen.

Det førte til at gressmatten i Lyon ble stormet av supportere fra tribunene. Lenge var det usikkert om kampen kunne spilles, men etter at Lyons klubbpresident Aulas personlig gikk ned på gresset og beordret fansen om å gå tilbake på tribunen igjen, kunne kampen til slutt starte.

– Det var mange tyrkiske supportere som aldri burde vært der, som kom fra Tyskland. Noen har solgt billetter til dem. Det er farlige folk. Men vi klarte å redde kampen ved å overbevise supporterne om å gå tilbake på tribunen, sier Aulas til L'Équipe.

MÅTTE ORDNE OPP: Lyon-president Jean-Michel Aulas gikk ut på gressmatten i Lyon for å be supporterne gå tilbake på tribunen. Foto: Greg Baker , AFP

Besiktas-trener Senol Günes har også reagert på de dramatiske hendelsene som utsatte kampen.

– Vi er triste for det som skjedde før kampen. Uansett hvem som fremprovoserte det, så må man ikke storme banen, og man må unngå vold. Alle trenere, spillere og supportere må sørge for at man unngår vold, sier Günes på pressekonferansen etter kampen.

– Vanskelig opplevelse

Kampen var klassifisert som en høyrisikokamp. Derfor var det over 500 politifolk til stede på stadion. Det er dobbelt så mange som vanlig.

– Supporterne hadde inget annet valg enn å storme banen. Heldigvis gjorde de det, for ellers ville de blitt omringet av de tyrkiske fansene. Flere av dem hadde ikke billett. Dette var en veldig vanskelig opplevelse. Det var opp til meg å ta ansvar, ellers ville ikke kampen blitt spilt, sier Aulas.

Han er lettet over at kampen til slutt ble spilt og sier at det ville vært «en katastrofe» for klubben dersom det ikke var tilfelle. Oppgjøret endte med 2-1-seier til Lyon, etter at hjemmelaget snudde kampen i andre omgang.

– Man blir alltid belønnet når man gjør en god gjerning. Spillerne mine spilte en strålende andreomgang, sier Aulas.

Erdogan: – Veldig farlig

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har reagert på tribuneskandalen, kun dager før folkeavstemningen i landet.

– Det er veldig farlig hvis de franske supporterne stormet banen, sier Erdogan til tyrkisk TV ifølge Le Monde.

Den franske avisen videreformidler også det den regjeringsvennlige tyrkiske avisen Sabah skriver:

– Lyon-hooligans angrep de tyrkiske supporterne, deriblant kvinner og barn, og deretter svarte Besiktas-fansen på angrepene.

Det skal ha vært rundt 20.000 tyrkiske supportere til stede på stadion i Lyon. Lyon-keeper Anthony Lopes forteller om frykten som preget spillerne før kampen.

– Med 20.000 bortesupportere på vår hjemmebane var det sikkert at det kom til å bli vanskelig å håndtere. Vi hadde familiene våre og barna våre på tribunen. Vi ble sterkt preget av dette. Vi måtte tømme hodene våre og glemme det som hadde skjedd. Det beste ville vært å slippe å spille kampen, sier Lopes til L'Équipe.

Lyon-president Jean-Michel Aulas ønsker nå, ifølge Le Monde, at returkampen i Istanbul spilles for tomme tribuner.