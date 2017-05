Pogba etter Europa League-triumfen: – Vi spilte for dem som døde

STOCKHOLM (VG) (Ajax-Manchester United 0-2) Bare to dager etter terrorangrepet som rystet Manchester, sikret byens røde djevler nok et trofé denne sesongen ved å gå til topps i Europa League.

– Angrepene er forferdelige over hele verden, også i London og Paris. Vi gikk ut fokuserte på å vinne, og vi vant for Manchester og landet, sier Paul Pogba til BT Sports etter kampen.

– Vi spilte for de som døde, sier Pogba ifølge det franske nyhetsbyrået AFP.

– Vant for de som har måttet lide



Terrorhandlingen under en Ariana Grande-konsert natt til tirsdag har rystet fotballbyen. Den kostet 22 mennesker livet og over 50 ble skadet. Opptakten til kveldens finale har vært helt spesiell og følelsesladd.

Manchester United avlyste pressekonferansen i forkant av finalen. Flere av spillerne, også fostret opp i klubben, la ikke skjul på at de sørget med ofre, pårørende og hele byen. Ajax-sjefen sa at finalen mistet sin glans som følge av terroren.

– Det har vært en veldig tøff uke i Manchester by og vi er glad for å ha vunnet for de som har måttet lide, sier Juan Mata.

Saken fortsetter under Zlatans reaksjon på en svært spesiell hilsen fra tribunen...

Mourinho tok av



Sammen med Europa League-tittelen kommer også Champions League-kvalifisering neste sesong. Derfor jublet kanskje manager José Mourinho ekstra vilt da dommeren blåste av.

Han hadde sittet helt stille da Pogba fikset 1-0. Portugiserens jubel på Uniteds andre mål var forsiktig. Men da kampen var over kom alle følelser til overflaten.

Han tok med seg resten av laget, inkludert Zlatan Ibrahimovic, bort til den hardeste kjernen med Manchester United-supportere. Den langtidsskadde svensken hadde lagt igjen dressen hjemme, kastet krykkene, og ble så til de grader med på feiringen.

Lest denne? United-stjernene får vanvittig bonus ved finaleseier

Saken fortsetter under høydepunktene fra kampen.

– Nå kan ingen snakke



Mourinho tok seg god tid til å klemme og prate med alle spillerne før han ble stående alene foran fansen. Der tok han imot hyllest med armene ut.

Til slutt kastet han seg rundt halsen på Pogba, og tok en ørliten seiersdans med den franske midtbanestjernen.

– Vi klarte det. Vi er veldig stolte. Nå kan ingen snakke. De har sagt at vi har hatt en dårlig sesong, men vi har vunnet tre troféer (også Community Shield), sier Pogba.

Lest denne? Griezmann innrømmer at han er Manchester United-aktuell

Snittalder under 23 år



Manchester United dro i land en kontrollert seier mot et ungt Ajax-lag. Nederlenderne aldri kom skikkelig i gang på Friends Arena i den svenske hovedstaden.

Snittalderen på Ajax-spillerne som ble sendt utpå gresset fra start var godt under 23 år. Det ungdommelige motet kom dessverre for trener Peter Bosz ikke til sin rett. Laget skapte ikke en eneste skikkelig sjanse i løpet av kampen.

Rolig Mourinho



Manchester United åpnet best, og presset Ajax tilbake fra start. Pogba viste seg også frem med solid fysikk i duellene både offensivt og defensivt. Laget skapte en brukbar sjanse etter ti minutter da Juan Mata la inn fra venstre, og Marouane Fellaini kom litt for sent til å stange mot mål fra kloss hold ved første stolpe.

Det var bare en advarsel på hva som skulle komme noen minutter senere.

Etter 18 minutter kom Pogbas scoring. Franskmannen fikk ballen fra Fellaini, og skjøt fra kanten av 16-meteren – via Ajax-stopper Davinson Sanchez og forbi en utmanøvrert Andre Onana mellom stengene.

Mens de fleste på United-benken jublet vilt, så satt manager Mourinho helt rolig med alvorlig mine.

Akrobatisk avslutning



Manchester United trygget mer bakover etter scoringen, og Ajax klarte ikke å skape stort. Riktignok hadde Bertrand Traore et par småfarlige raid, men uten at Sergio Romero ble satt på prøve.

Tidlig i 2. omgang fikk United en corner, og Fellaini headet ned til Mkhitaryan som på herlig og akrobatisk vis fikk ekspedert ballen over hodet på Onana, som aldri fikk opp armene.

Da var det i realiteten «game over» på Friends Arena.