(Dinamo Zagreb-Odd 2-1) Kroatia-fødte Stefan Mladenovic sendte Odd i ledelsen, og telemarkingene har gode muligheter foran returkampen neste uke.

Storfavoritten Dinamo Zagreb vant 2-1 i en kamp der Odd spilte taktisk klokt og Sondre Rossbach ikke gjorde én feil i mål.

– Zagreb kommer til å få det tøft på kunstgresset i Skien, fastslo Kjetil Rekdal som Eurosports ekspertkommentator.

– Det så stygt ut ei stund, men Odd har opparbeidet seg god erfaring i Europa og har gjennomført dette med bravur, oppsummerte Rekdal.

18.59 viste klokken på Eurosport da Stefan Mladenovic - med kroatiske familierøtter - sendte Odd i 1-0-ledelse. Han var matchvinner sist mot Vaduz, og fulgte opp suksessen da han ble vakkert spilt igjennom av Martin Broberg i Zagreb. Alene med keeper Dominik Livakovic gjorde han alt riktig.

– Det er ingen motgangskultur i Zagreb, fastslo Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal, men etter ti minutter Odd-ledelse var det klart for utligning. Espen Ruud tapte en hodeduell, og Armin Hodzic skallet inn 1-1. Det skjedde uten at Sondre Rossbach kunne avverge – og han hadde på 0-0 holdt Odd inne i kampen med et par eventyrlige redninger.

HELT: Kroatia-født telemarking: Stefan Mladenovic. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Dinamos venstrekant Junior Fernandes ble ikke plukket opp av noen Odd-spillere da han stormet inn i feltet og stanget knallhardt inn 2-1 etter 41 minutter.

Odd var nær ved å utligne før pause da Riku Riski fikk en kjempesjanse helt ut av det blå. Men den kroatiske målvakten reddet på mirakuløst vis. Der skulle det ha stått 2-2.

Vertene dominerte ikke på samme måte i 2.omgang som de hadde gjort før pause, og Odd hadde ballen mest.

– Dette lover godt for Odd. Det kan bli en tøff kamp for Zagreb i Skien neste uke, fastslo Kjetil Rekdal på Eurosport, imponert over at Odd hadde klart å komme tilbake etter en trøblete 1. omgang.

Pape Pate Diouf erstattet Riski de siste 20 minuttene, og hjemmepublikummet viste i stadig større grad sin misnøye med laget sitt. Dinamo hadde en dobbeltsjanse helt mot slutten - nok en gang etter forarbeid av den tidligere Vålerenga-spilleren Jan Lecjaks - men heldigvis skjøt de rett på Rossbach.

Dinamo Zagreb var i Champions League så sent som sist sesong, men vant faktisk ikke den kroatiske liagen - etter 11 strake titler. Derfor er de denne gang i Europa League-kvalifisering.

Odd har mistet Rafik Zekhnini og Fredrik Oldrup Jensen i løpet av sommeren, og Fredrik Nordkvelle var ute med skade.

Skienslaget liker å sjokkere i Europa-kamper der de er nederlagsdømte. For to år siden ledet Odd 3-0 over Borussia Dortmund etter 21 minutter.