For første gang på 27 år klarte ikke Ajax å kvalifisere seg til Europa. Det skaper oppstandelse i Nederland.

– Dette er svært dramatisk, konstaterer Edwin van der Sar til nederlandske NOS etter at Rosenborg vant 3-2 og sendte Ajax på hodet ut av Europa.

Den nederlandske målvaktslegenden uttalte på forhånd at det ville være «en katastrofe å tape for Rosenborg». Sent torsdag kveld var «katastrofen» et faktum.

Det er kun tre måneder siden Ajax spilte Europa League-finale mot Manchester United. Nå går Europas gjeveste turneringer av stabelen uten Ajax som deltaker – for første gang siden 1990/91-sesongen.

Ajax-spiller avslører: – Alle var rasende

Den nederlandske avisen NRC stempler tapet som «håpløst», mens De Volkskrant stempler det hele som «et historisk bunnivå».

Etter kampen hintet Hakim Ziyech, som kritiserte klubbledelsen etter tapet i Nederland, at det var amper stemning i garderoben etter at exiten var et faktum.

– Alle var veldig emosjonelle. Akkurat hva som ble sagt bør holdes i garderoben. Alle var rasende og etter det var det helt stille, sa Ziyech ifølge Volkskrant.

Midtbanespilleren var blant de som mente at Ajax var i ferd med å selge seg til fant.

Etter tapet for Heracles tidligere denne sesongen gikk kaptein Joël Veltman og trener Marcel Keizer til sportsdirektør Marc Overmars og krevde at spillerstallen ble forsterket.

Nekter å skylde på spillersalg

Tidligere denne sommeren ble Davy Klaassen solgt til Everton, mens innlånte Bertrand Traoré returnerte til Chelsea før han senere ble solgt til Lyon.

I tillegg har klubben solgt colombianske Davinson Sánchez til Tottenham for om lag 42 millioner pund. Ajax-trener Marcel Keizer ville likevel ikke legge skylden på klubbledelsen etter tapet for Rosenborg.

– Jeg har ansvaret og må ta skylden for dette. Åtte av spillerne spilte Europa League-finalen for tre måneder siden, sa Marcel Keizer ifølge Telegraaf.

Ajax er ikke det eneste nederlandske laget som har floppet i Europa denne sesongen. Torsdag ble russiske Zenit St. Petersburg for sterke for FC Utrecht. Russerne vant 2-0 på hjemmebane og sørget dermed for avansement med 2-1 sammenlagt.

I forrige runde røk PSV Eindhoven overraskende ut av Europa League-kvaliken mot kroatiske Osijek.

Det betyr at Vitesse Arnhem er det eneste nederlandske laget i Europa League denne sesongen. Nederlenderne er fjerdeseedet og kan dermed møte Rosenborg i gruppespillet. Gruppene trekkes fredag klokken 13.00.

Vitesse får hjelp av Champions League-klare Feyenoord når de skal prøve å forsvare nederlandsk fotballs ære i Europa denne sesongen. Feyenoord var imidlertid svært uheldige med Champions League-trekningen, og vil få det tøft med å avansere fra sin gruppe.

Nederland klarte ikke å kvalifisere seg til EM i Frankrike. Nå står også VM i 2018 i fare for Oranje. Nederlenderne ligger tre poeng bak både Frankrike og Sverige i gruppe A.