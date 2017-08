AMSTERDAM (VG) En rørt Mike Jensen kunne ikke få fullrost Samuel Adegbenro nok – selv om matchvinneren bare har vært Rosenborg-spiller i under tre døgn.

– Jeg er vill med han, sier dansken.

På godt norsk betyr vel det noe sånn som at han er svært begeistret for Rosenborg-signeringen som bare trengte åtte minutter på å senke Ajax.

Les også: Adegbenro sendte RBK til himmels

– Han er fantastisk

Ikke bare er den tidligere Viking-spilleren en strålende fotballspiller, RBK-folket er ikke i tvil om at den ydmyke 21-åringen passer godt inn også som person.

– Det er det jeg føler at vi har manglet litt. Som mot Celtic. At vi får de siste marginene på vår side. Han var iskald. Det er en god historie allerede.

– Det viser vel kanskje at det er riktig av Rosenborg å satse skikkelig med å hente inn slike kvalitetsspillere?

– Ja. Jeg synes vi har blitt gode på å lukke kampene ned. Det var vi også mot Celtic. Det vi skal bli litt bedre på, er å åpne kampene på internasjonalt nivå. Hvordan får vi scoret selv, hvordan vi får skapt enda større sjanser. Det er klart at han er en type som kan klare akkurat det.

Han er veldig glad for at Samuel Adegbenro er blitt hentet inn. Her i Amsterdam har 21-åringen bare godt rundt med et stort smil, både på og utenfor banen.

– Han er fantastisk, altså. Et friskt pust, svarer kapteinen.

– At han kan gå inn i den første kampen å score omtrent på sitt første touch vitner om en gutt med selvtillit og ferdigheter. Det er slikt vi trenger i disse kampene. Han er en type med ferdigheter som ikke trenger å bli kjørt inn i et lag. Han kan gå inn å ordne ting selv, sier keeper André Hansen.

Les også: Denne investeringen lukter det gull av, Rosenborg

– Skal springe til blodet spruter

Den danske Rosenborg-kapteinen mener prestasjonen mot Ajax vil få en fin plassering i den stolte Europa-tradisjonen til Rosenborg.

– Det var en veldig stor prestasjon. Måten det ble gjort på, var veldig, veldig fin. Det er en lagprestasjon, og vi slår et mye, mye bedre lag. Det er utrolig. Det virket som om vi var mange flere på banen. Vi jobbet så bra for det. En super prestasjon.

Se VGs bildegalleri fra RBK-triumfen mot Ajax:

Han varsler et Rosenborg-lag som kommer til å dø for drakten i returkampen neste torsda

– Vi skal gi alt vi har. Vi skal kaste oss ned med hodet først. Vi skal springe til blodet spruter, sier Jensen til VG.

Han gleder seg enormt til det som kommer til å bli en folkefest på Lerkendal.

– Det vil være et enormt press på Ajax. Vi må holde roen i alt vi gjør. Både defensivt, men også når vi erobrer ballen. Senke skuldrene. Så må vi nyte det. Det er fortsatt en lang vei. Skulle det ende med at et så godt lag som Ajax slår oss ut, så kan vi uansett være stolt av denne prestasjonen. Det har gitt respekt og tro på ting internt i laget til vår videre reise de neste par årene, sier Jensen.

- Vi har et godt utgangspunkt, men ikke noe mer. Vi har en stor oppgave foran oss, sier André Hansen.

Les også: Arsenal-legenden om Ajax-klare Dennis: – Farten hans er fantastisk