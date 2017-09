Måltørke for FC København og Solbakken

(Sheriff-FC København 0-0) Ståle Solbakken og hans FC København har scoret 15 mål på de siste fire kampene i dansk sammenheng, men målene uteblir i Europa.

I likhet med åpningskampen hjemme mot Lokomotiv Moskva endte det 0-0 borte mot FC Sheriff i den andre kampen.

– De er gode og solide foran egen boks. Vi er litt lette og skulle gjerne hatt litt mer muskler, men vi kommer fra dette med ett poeng og vi har rimelig god kontroll på andreplassen, sier Solbakken til TV 6.

Mens scoringene renner inn i den danske serien hvor FCK har to mål i snitt på de første ti kampene, kniper det offensive spillet i Europa. Til gjengjeld er de like solide bakover. FCK har nå fem kamper uten baklengs.

– Europeiske kamper er mer taktiske enn hjemme. Her er lag fornøyde med ett poeng som vi så i dag. Sheriff stengte igjen og vi også er stødige defensivt, sier Benjamin Verbic, FCK-spiller, til dansk TV 6.

Mot den 16 ganger strake seriemesteren fra Moldova styrte danskene det meste av spillet og hadde ballen klart mest. Uten at det hjalp all verden.

– Vi skapte de tre sjansene vi egentlig trenger i første omgang, men vi klarte ikke å ta et steg videre fra første omgang. Hadde vi klart å øke tempoet litt mer kunne vi trengt gjennom, men det var vanskelig på denne matta, sier den norske treneren.

Anbefales: Slik bygger Solbakken storlag på storlag (VG+)

Skumle dødballer



Solbakkens menn klarte ikke å skape en målsjanse fra åpent spill. Mulighetene til å score mål kom etter dødballer i første omgang.

– Det er litt vanskeligere å skape noe ute. Det er mer fysikk og verre å komme gjennom. Sjansene vi skaper på dødballer er egentlig ikke så gærnt, uttaler William Kvist, lagets kaptein.

Se dette: Drama da Apollon tok poeng mot Everton



FCKs to poeng på de to første kampene gjør likevel at de har god kurs mot avansement foreløpig.

– Vi har mye ballen og mange gode muligheter til å skape noe, men mangler det siste lille fremover. Et poeng borte i Europa er bra, og vi kunne til og med vunnet. Jeg synes vi spilte fornuftig både mot Lokomotiv Moskva og i dag, mener Rasmus Falk, som kom inn i kampen.

Arsenal-reservene gjorde jobben: Giroud nådde milepæl

For Solbakkens gjelder det å slå Sheriff hjemme i Parken og ikke miste poeng mot Zlin som fremstår som det svakeste laget i gruppe F. Lokomotiv Moskva knuste dem 3-0 torsdag og har med det åpnet gruppespillet gunstig.

– Motstanderen var tøff. Vi kunne scoret i dag, men det betyr ikke så mye. Vi må bare fortsette etter landslagspausen og prøve å score mål. Det vil løsne, spår Vervbic.

Dansk helt for RBK: Bendtner stjal showet

Fikk du med deg?

Sheriff hadde to skremmeskudd, begge på volley, i innledningen ved sine to brasilianere Jairo og Cristiano. Uten at en traff mål. Det var også så godt som alt gultrøyene skapte offensivt denne torsdagen.

Deretter festet København grepet. Den første halvtimen hadde FCK hele ni hjørnespark.

Så du? Solbakken refser dansk EM-helt

To av dem ble nokså farlige også. Syv minutter ut i kampen vant den tsjekkiske stopperen Michael Lüftner innsvingeren fra Pierre Bengtsson, men Sheriff fikk hindret danskene på streken.

Et par cornerforsøk senere kom Zeca til heading fra kort hold. Grekerens heading gikk rett på Zvonimir Mikulic, målvakt for vertene. På overtid av omgangen kom Pieros Sotiriou til en heading etter hjørnespark fra Bengtsson. Spissen fra Kypros fikk imidlertid ikke nok trøkk i ballen til at det betydde problemer for Mikulic i Sheriff-buret.

Nicklas Bendtner-intervju: Nekter å prate om Arsenal-tiden

Dette er Solbakkens beste Europa-minner:

Prøvde formasjonsbytte



Etter hvilen var det sjansefattig. Petter Ankersen hadde et godt frispark forsøk fra distanse ti minutter før slutt, men keeper Mikulic hadde brukbar kontroll også denne gang.

FCK prøvde å legge om fra 4-4-2 til 3-4-3 utover i andre omgang. Men Sheriff holdt tett og danskene så ikke ut til å ha spart krefter til en sluttspurt. Dermed ebbet det ut i 0-0.

Kommentator om Solbakken-utspill: Absurd

Etter en litt treg start i den danske serien har Solbakkens gutter begynt å sanke poeng. Med seier på de tre siste oppgjørene er det bare to poeng opp til Nordsjælland på topp. Søndag venter David Nielsens Lyngby på bortebane.

PS! I fjorårets Mesterliga-gruppespill med Club Brugge, Leicester og Porto holdt FCK nullen i fire av seks kamper. Foreløpig har de altså to av to i årets Europa League. I årets kvalik tapte de på bortemål for Qarabaq - Tarik Elyounoussis nye klubb.

Se Bendtners mål og Konradsens perle:

Slik gikk alle Europa League-kampene torsdag:

Gruppe G: Lugano (Sveits) – FCSB (Romania) 1-2, Viktoria Plzen (Tsjekkia) – Hapoel Beer-Sheva (Israel) 3-1.

Gruppe H: BATE Borisov (Hviterussland) – Arsenal (England) 2-4, Köln (Tyskland) – Røde Stjerne (Serbia) 0-1.

Gruppe I: Konyaspor (Tyrkia) – Vitória Guimarães (Portugal) 2-1, Salzburg (Østerrike) – Marseille (Frankrike) 1-0.

Gruppe J: Athletic Bilbao (Spania) – Zorja Lugansk (Ukraina) 0-1, Östersund (Sverige) – Hertha Berlin (Tyskland) 1-0.

Gruppe K: Lazio (Italia) – Zulte Waregem (Belgia) 2-0, Nice (Frankrike) – Vitesse (Nederland) 3-0.

Gruppe L: Rosenborg - Vardar Skopje (Makedonia) 3-1, Zenit St. Petersburg (Russland) – Real Sociedad (Spania) 3-1.

Gruppe A: Astana (Kasakhstan) – Slavia Praha (Tsjekkia) 1-1, Maccabi Tel Aviv (Israel) – Villarreal (Spania) 0-0

Gruppe B: Partizan Beograd (Serbia) – Dynamo Kiev (Ukraina) 2-3, Skënderbeu (Albania) – Young Boys (Sveits) 1-1.

Gruppe C: Braga (Portugal) – Basaksehir (Tyrkia) 2-1, Ludogorets (Bulgaria) – Hoffenheim (Tyskland) 2-1.

Gruppe D: AEK (Hellas) – Austria Wien (Østerrike) 2-2, Milan (Italia) – Rijeka (Kroatia) 3-2.

Gruppe E: Everton (England) – Apollon (Kypros) 2-2, Lyon (Frankrike) – Atalanta (Italia) 1-1.

Gruppe F: Lokomotiv Moskva (Russland) – Zlín (Tsjekkia) 3-1, Sheriff Tiraspol (Moldova) – FC København (Danmark) 0-0.