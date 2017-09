Kvarme om Real Sociedad-kapteinen: – Nesten litt Roar Strand over det

SAN SEBASTIÁN (VG) Mens Rosenborg ikke startet med en eneste trønder i sine to siste eliteseriekamper, har over halvparten av Real Sociedads startoppstilling denne sesongen bestått av baskere.

I de tre første serierundene har seks av elleve spillere i Real Sociedads startoppstilling vært spillere fra Baskerland.

Det står i sterk kontrast til Rosenborg, som i midten av august for første gang i klubbens 100 år lange historie ikke hadde en eneste trønder istartoppstillingen.

– Baskerne er enormt opptatt av å ha lokale spillere, sier Bjørn Tore Kvarme til VG.

Han spilte tre sesonger i Real Sociedad på starten av 2000-tallet og møter VG på Estadio de Anoeta under Rosenborgs trening kvelden før Europa League-møtet med baskerklubben.

Trønderen er en populær mann i San Sebastián. Det spanske språket sitter fremdeles godt for Kvarme, som småprater med gamle kjenninger på stadion.

Baskiske lokaljournalister lar heller ikke sjansen gå fra seg og trønderen må posere for kameraene på sin gamle hjemmearena.

– Bare vent, det er bilder av Bjørn Tore i alle lokalavisene her i morgen, sier Andoni Iraola til VG. Han er nå direktør for Fundación Real Sociedad, men var pressesjef mens Kvarme var i klubben.

INVITASJON FRA REAL SOCIEDAD: Bjørn Tore Kvarme har fremdeles en høy stjerne i San Sebastián og ble invitert av sin gamle klubb for å overvære deres møte med Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Kapteinen inn i sin 15. sesong

En mann som definitivt er populær blant lokale journalister og supportere, er Xabier Prieto.

Den 34-årige La Real-kapteinen, som er født og oppvokst i San Sebastián, rundet 500 kamper for klubben i slutten av august og har nå gått inn i sin 15. sesong som Real Sociedad-spiller.

– Det er nesten litt Roar Strand over det. Det er ikke mange sånne, sier Kvarme om La Real-kapteinen.

Prieto fikk sin debut 26. oktober 2003 for Real Sociedad. Den da 20-årige baskeren fikk to La Liga-kamper i 03/04-sesongen, som var Kvarmes siste sesong i klubben.

LOKAL HELT: Real Sociedad-kaptein Xabier Prieto (i midten) har akkurat gått inn i sin 15. sesong som la Real-spiller. Foto: Ander Gillenea , AFP

– Jeg husker ham som en ivrig unggutt som alltid ville snakke med de eldre for å høre hva som skulle til for å nå opp. Han hadde rett og slett veldig gode holdninger, sier trønderen.

– Jeg har jo fulgt med på ham etter at jeg dro, og han har bare blitt bedre og bedre. Han var en hurtig høyre ving før, mens nå har farten forsvunnet litt og han har trukket lenger tilbake i banen, men de jeg har snakket med her sier at han var svært god i fjor og i sesongåpningen i år, sier Kvarme.

– Baskerne er veldig opptatt av å ha lokale spillere og de setter utrolig pris på spillere som Prieto.

Har tjent godt på lokale spillere

Iraola bekrefter Kvarmes uttalelser; før de går hen og kjøper en ny spiller, så skal Real Sociedad se på spillerne som allerede er i klubben og ungdomsavdelingen.

– De ser at det er viktig for klubben å ha lokale spillere i laget, men også fordi at de kan tjene gode penger på å dyrke frem sine egne, sier Kvarme.

Kvarme trekker frem baskerklubbens salg av Asier Illarramendi til Real Madrid, Antoine Griezmann til Atlético Madrid – og ikke minst Kvarmes tidligere lagkamerat Xabi Alonso til Liverpool.

GJENKJENNES FREMDELES: Bjørn Tore Kvarme var nære ved å ta ligagull med Real Sociedad for 13 år siden. Her i en Champions League-kamp mot Lyon i 2003. Foto: Rafa Rivas , AFP

Nesten ligagull – gjenkjennes 13 år senere

Kvarme og Alonso var del av et Real Sociedad-lag som var nære ved å skrive historie i 2002/2003-sesongen. Da det gjenstod to runder av Primera División, var laget på tabelltopp foran Real Madrid.

– Hadde vi vunnet to av de tre siste kampene, så hadde vi tatt ligatittelen, sier Kvarme til VG. Dessverre ble det tap mot Celta Vigo i nest siste runde, som sørget for at Kvarme og lagkameratene endte to poeng bak Real Madrid ved sesongslutt.

– Det er vel 13 år siden jeg dro herfra, men når jeg går rundt i byen i dag så er det fremdeles folk som kommer bort for å snakke om kamper vi spilte den gang. Det er veldig spesielt, sier han.