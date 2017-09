Kun én norsk europacupseier i Spania – men RBK-Kåre har troen

SAN SEBASTIÁN (VG) Kun én gang på 25 forsøk har et norsk lag vunnet en europacupkamp på spansk jord. Kåre Ingebrigtsen (51) håper Rosenborg skal plage Real Sociedad.

– Vi ønsker å være den ubehagelige klubben som ødelegger for de to i gruppa som er sikre på at de går videre, sa Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen på pressekonferansen kvelden før møtet med Real Sociedad i Europa League.

Om RBK skal lykkes med å plage Real Sociedad i Spania, så må de motbevise en statistikk som ikke akkurat taler til trøndernes fordel.

Rosenborg eneste med seier i Spania

Siden Skeid tapte 1-3 borte mot Real Zaragoza i 1966, har norske lag spilt 25 europacupkamper på spansk jord. Det har endt med én seier, seks uavgjort og 18 tap for norske lag.

Den éne seieren er det til gjengjeld Rosenborg som har tatt, da de overrasket med 2-0-seier over Valencia på Mestalla i 2007.

HAR TROEN: Kåre Ingebrigtsen håper Rosenborg skal plage Real Sociedad og Zenit i gruppespillet. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Bortekamper for norske lag mot spanske lag i europacupene: 1966 Real Zaragoza-Skeid 3-1 1969 Barcelona-Lyn 2-2 1988 Real Madrid-Moss 3-0 1991 Atletico Madrid-Fyllingen 7-2 1992 Barcelona-Viking 1-0 1994 Deportivo La Coruña-Rosenborg 4-1 1997 Real Madrid-Rosenborg 4-1 1998 Athletic Bilbao-Rosenborg 1-1 1999 Real Mallorca-Molde 1-1 1999 Real Madrid-Molde 4-1 1999 Deportivo La Coruña-Stabæk 2-0 1999 Real Madrid-Rosenborg 3-1 2000 Rayo Vallecano-Molde 1-1 2000 Alaves-Lillestrøm 2-2 2000 Alaves-Rosenborg 1-1 2002 Celta Vigo-Viking 3-0 2003 Deportivo La Coruña-Rosenborg 1-0 2005 Real Madrid-Rosenborg 4-1 2007 Valencia-Rosenborg 0-2 2008 Deportivo La Coruña-Brann 2-0 2009 Athletic Bilbao-Tromsø 3-2 2009 Valencia-Stabæk 4-1 2010 Atletico Madrid-Rosenborg 3-0 2011 Atletico Madrid-Strømsgodset 2-1 2016 Sevilla-Molde 3-0 Hjemmekamper spilt i Spania (som f.eks. Lyn i 1969) er ikke medregnet.

– Rosenborg hadde en maksdag og traff med det meste i den kampen. Det må vi nok ha i morgen også hvis vi skal få med oss et godt resultat, sa RBK-treneren på VGs spørsmål om han kan vurdere 2007-utgaven av Valencia opp mot 2017-utgaven av Real Sociedad.

– Vi har vist at vi treffer oftere nå enn vi har gjort tidligere, så muligheten er der og vi har selvtillit. Jeg tror vi har større tro nå enn vi hadde kvelden før vi skulle møte Valencia.

Kvarme: – Umulig å sammenligne

På løpebanen som omkretser gressmatta på Estadio de Anoeta, tusler Bjørn Tore Kvarme rundt.

45-åringen spilte tre sesonger for Real Sociedad på starten av 2000-tallet, men han var også med den kvelden i Valencia da Rosenborg ordnet Norges hittil eneste europacupseier på spansk jord.

– Valencia lå helt i toppen av La Liga på den perioden. Real Sociedad er kanskje ikke et av de beste lagene, for det skal litt til å konkurrere med Real Madrid, Barcelona og Atlético Madrid over en hel sesong, men de ble tross alt nummer seks i La Liga i fjor. Det er uansett umulig å sette Valencia og Real Sociedad opp mot hverandre, sa 45-åringen til VG.

Selv med bakgrunn i begge klubbene, så sier Kvarme at han ikke har hjulpet noen av lagene med noen forhåndsanalyse på motstanderen.

– Jeg har ikke diskutert kampen med Rosenborg i det hele tatt. Jeg kjenner jo mye bedre til Rosenborg enn Real Sociedad nå, men de vet her at jeg har spilt der i så mange år at det blir helt feil om jeg skulle hjelpe til med det, sa Kvarme.