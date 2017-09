Knallstart for Milan i Europa League

(Austria Wien-Milan 1-5) Nyinnkjøpte André Silva (21) scoret tre av målene da Milan fikk en herlig start på gruppespillet i Europa League.

Milan scoret det første målet etter bare syv minutter i Europa League-oppgjøret borte mot Austria Wien, og etter 20 minutter sto det 3-0 til det italienske laget på Ernst Happel stadion.

Hakan Calhanoglu satte inn det første, og la opp til de to andre som André Silva ekspederte i mål bak Austria Wien-keeper Osman Hadzikic.



Hjemmelaget reduserte til 1-3 tidlig i 2. omgang ved Alexandar Borkovic, men så sørget André Silva for 4-1 med sin tredje scoring etter 56 minutter. Portugiseren ble hentet fra Porto for 38 millioner Euro i sommer, og 21-åringen har så langt scoret fem mål i Europa League - inkludert kvalifiseringen.

Suso sørget for 5-1 etter 63 minutter. Det ble også sluttresultatet i Østerrike. Milan vant de to første kampene i Seria A, men røk 1-4 borte mot Lazio i helgen.

I den andre kampen i grippe D vant greske AEK 2-1 borte mot Rijeka fra Kroatia.