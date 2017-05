Hoddle advarer Mourinho: – Det forventes mer offensivt spill i United

Tidligere England-trener Glenn Hoddle (59) sier til VG at Manchester United-manager José Mourinho (54) må regne med krav om mer offensivt spill neste sesong.

– Det er tradisjonen med mye mer offensiv spillestil i denne klubben, og det tror jeg Mourinho må forholde seg mer til etter hvert. Grunnlaget her er veldig bra, og jeg vil tro det bare er starten på hva som kommer. Det forventes mer offensivt spill i United, og det tror jeg Mourinho er veldig klar over, sier Hoddle til VG.

– Dette er ikke et typisk Manchester United-lag slik vi forbinder det med de store årgangene. Men det er et hardtarbeidende lag som har jobbet ekstremt mye for hverandre, de forsvarte seg veldig bra og hadde full kontroll på Ajax, legger 59-åringen til.

Mer i vente



Han var til stede på Friends Arena som ekspertkommentator for engelsk TV, og der fikk han se Paul Pogba og Henrikh Mkhitaryan score etter henholdsvis 18 og 48 minutter.

– Scoringene kom på gunstige tidspunkt, og kontrollerte kampen veldig, veldig bra. Når man først er i finalen, så må man gjøre det som skal til for å hente trofeene hjem. Nå har de to titler denne sesongen, ligacupen og Europa League, og jeg tror det er mer i vente, mener Hoddle.

Samtidig gjentar den tidligere Tottenham-stjernen at det offensive spillet må bli bedre, og Mourinhos mannskap har fått mye kritikk denne sesongen for at de skaper for lite.

– Det tror jeg vil endre seg til det bedre, men det kommer jo an på hvem som hentes inn i sommer. Forhåpentligvis får de en bedre offensiv balanse, mener Hoddle.

Antoine Griezmann skal etter ryktene stå på Mourinhos ønskeliste, og i tillegg er det ikke avklart hva som skjer med Zlatan Ibrahimovic og Wayne Rooney.

– Klubbeierne har fått listen over hva jeg ønsker, og hva jeg vil ha fremover. Så nå er det opp til dem, sa Mourinho etter finaleseieren i går kveld.

