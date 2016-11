Forbannet Rooney satte Europa-rekord for United

(Manchester United – Feyenoord 4-0) Etter å ha satt scoringsrekord for Manchester United i Europa gjorde Wayne Rooney (31) det klart at han er forbannet på fylleoppslagene i forrige uke.

Vel vitende om at tap ville bety farvel til Europa League sendte Jose Mourinho ut et stjernespekket mannskap. Og fikk betalt.

Etter den komfortable 4-0-seieren over Feyenoord er Manchester United sikret avansement med uavgjort borte mot ukrainske Zorya Luhansk i den siste gruppespillkampen.

– Vi var veldig offensive og skapte mange sjanser, sier en tydelig fornøyd Mourinho etter kampen.

Rooney forbannet på avisoppslag



Det hele skjedde på en kveld der tidvis utskjelte Wayne Rooney scoret sitt 39. mål i en europeisk turnering for Manchester United. Dermed passerte han den tidligere rekordholderen Ruud van Nistelrooy med ett mål.

Og det må ha smakt ekstra godt for mannen som ble beskyldt for å være full under landslagsspillerens frikveld i London. Med slørete blikk ble Rooney fotografert med noen som skal ha vært bryllupsgjester på hotellet der England-spillerne bodde. Saken ble publisert i The Sun i forrige uke.

Etter kampen gjorde han det klart at han setter svært liten pris på at han i det hele tatt får spørsmål om den seansen.

– Alt det er skapt av mennesker som deg som stiller spørsmål, lager store ting ut av ingenting. Jeg satte ikke mitt ben i det bryllupet og det er synd å måtte snakke om det på en kveld som denne, sier Rooney.

Toppet mannskap rundspilte Feyenoord



Mourinho skjønner selvsagt verdien av et potensielt Europa League-trofé i en sesong der det kan bli vanskelig å vinne annet sølvtøy.

Derfor løp mange av stjernene ut på Old Trafford torsdag kveld. Blant annet Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Wayne Rooney, Juan Mata – og armeneren mange venter på skal slå til: Henrikh Mkhitaryan.

Sistnevnte var i lekent humør og sto voldsomt på, men lyktes ikke helt i det siste avgjørende øyeblikkene. Håpet om hyggelige Mkhitaryan-stunder utover vinteren ble imidlertid tent for alle som er glade i røde fotballdjevler.

SVARTE PÅ TILTALE: Wayne Rooney har slitt mye denne sesongen, men fikk en stor opptur i den viktige Europa League-seieren mot Feyenoord. Her gratuleres han av Henrikh Mkhitaryan (fra venstre), Antonio Valencia, Juan Mata og Zlatan Ibrahimovic etter 1-0-scoringen. Foto: Carl Recine , Reuters

Men det gjorde ikke så mye. Wayne Rooney roet Manchester United-nervene etter 36 minutter. Han mottok ballen på egen banehalvdel, satte fart – og spilte til Zlatan Ibrahimovic. 31-åringen var nok i en hårfin offside-posisjon da han fikk den tilbake. Men den ellers gode tyske dommeren lot spillet gå.

Rooney svarte med å lobbe ballen i mål.

Tre scoringer i andre omgang



Bortsett fra en gedigen dobbeltsjanse i første omgang, der Sergio Romero stoppet den siste med en spektakulær benparade på skuddet fra veterankapteinen Dirk Kuyt, skapte Feyenoord lite. Rotterdam-laget ble i perioder rundspilt av Manchester United.

Derfor var det helt fortjent at Juan Mata kunne doble ledelsen etter fint forarbeid av Zlatan Ibrahimovic og Wayne Rooney. Kvarteret før slutt var svensken igjen sterkt delaktig i en ny scoring. Ibrahimovic ble spilt fri av innbytter Marcus Rashford. Fra skrått hold skjøt han via benet til keeper Brad Jones og i mål.

På overtid fullførte innbytter Jesse Lingard utklassingen ved å plassere inn 4-0.

Nå kan kun United-tap mot Zorya og Feyenoord-seier mot Fenerbahce sende Mourinhos lag ut av Europa League på denne siden av nyttår.

PS! Wayne Rooney har nå 248 mål for Manchester United. Ett bak legenden Bobby Charlton.

