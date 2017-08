Disse kan Rosenborg møte i Europa League

Kåre Ingebrigtsen drømmegruppe er ikke mulig for trønderne. Men sjansene for å møte et storlag er gode.

Fredag klokken 13.00 trekkes gruppene til Europa League. 48 lag skal fordeles på tolv grupper.

– Vi tar gjerne Arsenal, og ... ja Hertha Berlin (Per Ciljan Skjelbred og Rune Jarstein) og FC København (Ståle Solbakken). Det hadde vært helt topp, sa Kåre Ingebrigtsen til VG etter triumfen over Ajax.

Seedinggruppene viser imidlertid at det ikke blir mulig for Rosenborg å møte både Arsenal og FC København i samme gruppe, ettersom også sistnevnte er førsteseedet etter at blant andre Fenerbahce ikke klarte å kvalifisere seg til Europa League.

Etter at Samuel Adegbenro herjet med Ajax, venter isteden en hel andre storlag i gruppespillet. I tillegg til nevnte Arsenal er blant andre AC Milan, Lyon, Villarreal og Lazio mulig å trekke fra den tøffeste seedinggruppen.

Lagene er seedet etter de respektive lagenes klubbkoeffisient, som baserer seg på lagenes resultater de siste fem årene.

Rosenborg-spillerne er klare på hvem som er deres drømmemotstandere:

I andre seedinggruppe finner vi lag som Everton, Marseille og Real Sociedad, mens Rosenborg blir å finne i tredje seedinggruppe. Trønderne kan ikke møte lag som er i seedet i samme pulje.

To lag fra samme nasjon kan heller ikke møte hverandre i gruppespillet. Lag fra Ukraina og Russland kan heller ikke møte hverandre som følge av den anspente politiske situasjonen mellom landene, og i tillegg spiller faktorer som TV-rettigheter inn for enkelte lag.

Her kan du se hvem Rosenborg kan møte i gruppespillet:

1. seedet:

Arsenal, Zenit St. Petersburg, Lyon, Dynamo Kiev, Villarreal, Athletic Bilbao, Lazio, AC Milan, Viktoria Plzen, Salzburg, FC København, Sporting Braga

2. seedet:

Steaua Bucuresti, Ludogorets, BATE Borisov, Everton, Young Boys, Marseille, Real Sociedad, Maccabi Tel-Aviv, Lokomotiv Moskva, Austria Wien, Hertha Berlin, Nice

3. seedet:

Astana, Partizan Beograd, Hoffenheim, Köln, Rijeka, Vitoria Guimaraes, Atalanta, Zulte Waregem, Zorya Luhansk, Rosenborg, Sheriff Tiraspol, Hapoel Beer-Sheva

4. seedet:

Apollon Limassol, Istanbul Basaksehir, Konyaspor, Vitesse Arnhem, Slavia Praha, Røde Stjerne, AEK Athen, FC Zlin, Lugano, Vardar Skopje, Skenderbeu, Östersund