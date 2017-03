(Gent - Genk 2-5) Med tre måls forsprang og fem bortemål med i bagasjen fra første møte, har Sander Berg (19) og Genk tatt et stort steg mot kvartfinale i Europa League.

– Det var rett og slett ganske rått. Ved inngangen til denne matchen trodde jeg ikke vi skulle ende opp med en 5-2-seier, sier Berge til VG.

Lagene er tabellnaboer i belgiske Jupiler League, men torsdag kveld gikk vanligvis hjemmesterke Gent på en real smell i første av to oppgjør i åttedelsfinalen i Europa League.

Som defensiv stabilisator på midtbanen for seierherrene: 19 år gamle Sander Berge.

Fem dager før Lars Lagerbäck tar ut sin første landslagstropp, strålte den tidligere Vålerenga-spilleren for sin nye klubb.

Etter at kveldsmaten på hotellet med laget er spist torsdag kveld, prater Berge med VG om sin rolle i Genk-laget, Europa-eventyret og drømmen om landslaget.

– Step up på alle fronter



Berge har i løpet av få dager spilt solide kamper mot den belgiske serielederen Club Brügge og mot Gent i torsdagens åttedelsfinale.

– Fotballen her er et «step up» fysisk i tillegg til at spillerne er bedre med ball. Så det er step up på alle fronter. – Hva gjør det med selvtilliten å levere i slike kamper? – Det hjelper jo på da man gjennomfører gode kamper for dette laget på dette nivået. Det er jo egentlig surrealistisk å spille Europa League etter ikke å ha vært på det nivået tidligere. Men man glemmer det da man får kjenne litt på det.

Dypt på bortelagets midtbane hadde 19-åringen først og fremst defensive oppgaver i torsdagens oppgjør, men han viste også frem en voksen ro med ballen i føttene.



– Jeg følte det gikk bra i dag, sier Berge beskjedent om egen prestasjon mot laget som sendte Tottenham på hodet ut av samme turnering.

– Vi brukte mye tid på å studere Gent. De var solide over to kamper mot Tottenham, og selv om de kanskje hadde litt flaks, så leverte de to gode 90-minuttere. De er særlig gode hjemme. De går aggressivt og høyt ut, sier Berge.

Men det var bortelaget som tok kommandoen i 1. omgang. Til pause sto det 4-1 til gjestene etter tre raske scoringer av Omar Colley, Mbwana Samatta og Jere Uronen i løpet av de siste tolv minuttene av omgangen.

– Jeg har mye defensivt ansvar. Til tider er jeg et defensivt anker som har som rolle å holde balansen i laget og å være en ryddegutt. Men samtidig også kontrollere spillet og være sikker med ballen, utdyper 19-åringen om sin egen rolle.

Straffebom og rødt kort gjorde ikke oppgaven noe enklere for Genti 2. omgang, som til slutt måtte se seg slått med sifrene 5-2.

Holder fokus unna tirsdagens uttak

Tirsdag offentliggjør nyansette Lars Lagerbäck sin første landslagstropp.

– Hva tenker du om navnet ditt er en del av den troppen?

– Det hadde selvfølgelig vært veldig stort. Det ville helt klart være en guttedrøm om det skulle skje. Men uansett om jeg er med eller ikke så blir det bra. Jeg har en god hverdag.



For kombinasjonen av Per Ciljan Skjelbred og Alexander Tetteys landslags-exit og Ole Kristian Selnæs` suspensjon, kan åpne for A-landslagsdebut for Berge.

Da VG spurte fire eksperter om deres foretrukne landslagsellever tidligere i mars, hadde Tom Nordli, Jesper Mathisen og Knut Espen Svegaarden alle Sander Berge med fra start.

– Jeg prøver bare holde fokus unna det. Det er så mye i hverdagen, så jeg må legge alt det til side. Jeg må heller konsentrere meg om matcher her, og om hvordan jeg tenker hver dag, sier Berge og legger til:

– Ting har vært enormt bra for meg siden jeg kom hit.

