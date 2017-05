Ajax-sjefen etter Manchester-terroren: – Finalen har mistet glans

Etter mandagens tragiske hendelser i Manchester, er ikke Europa League-finalen like spesiell lenger, sier Ajax-sjefen Peter Bosz.

I forkant av finalen skulle José Mourinho og en Manchester United-spiller i utgangspunktet stille foran pressen, men de fikk tillatelse av UEFA til å droppe sine forpliktelser som følge av angrepet.

Følgende begrunnelse kom fra Manchester United.

«Som følge av den tragiske hendelsen i går kveld, og måten den har påvirket alle, både i klubben og i byen for øvrig, har vi kansellert pressekonferansen. Det er vi sikre på alle vil ha forståelse for. Våre tanker i denne grusomme stund er hos ofrene og deres familier.»



José Mourinho holdt ingen pressekonferanse, men uttalte seg til Manchester Uniteds hjemmeside.

– Vi er veldig triste etter mandagens hendelser, men vi har en jobb å gjøre. Vi skal fly til Sverige og gjøre den jobben. Det er synd at vi ikke kan fly dit med den samme gleden vi vanligvis har før storkamper, sier portugiseren.

PÅ PLASS: En betenkt José Mourinho brukte noen minutter på gressmatten på Friends Arena. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Jeg har ikke vært her lenge, men jeg vet at folket i Manchester vil samles som én, la han til.

Rapporter fra Stockholm sier at noen av spillerne er tydelig preget av mandagens hendelser, men at samtlige tenker at de skal vinne - og det skal «gjøre det for byen Manchester».

– Mister sin glans



Ajax-sjefen Peter Bosz gjennomførte sin planlagte pressekonferanse, og ytret sin avsky mot det som har skjedd.

– En hendelse som dette fratar kampen den glansen den burde hatt. Det er fryktelig. All sympati sendes fra Ajax-leiren, sier han, og legger til:

– Dessverre kan dette skje hvor som helst. Vi skal imidlertid holde fast ved våre rutiner og gjøre som planlagt. Selv når vi forbereder ungguttene våre til finalen.

Tirsdag kom UEFA med en pressemelding hvor de skrev at det er ingenting som tyder på at onsdagens Europa League-finale mellom Manchester United og Ajax er et terrormål.

Mens Ajax og Bosz holder på sine rutiner, gjør UEFA noen endringer. De vil iverksette strenge sikkerhetstiltak, og publikum blir bedt om å ta seg til stadion så tidlig som mulig onsdag.

Ett minutts stillhet og sørgebånd



Europa League-deltagerne skal sammen vise sin støtte etter de grusomme hendelsene.

Tirsdag ettermiddag bekreftet UEFA at det vil bli ett minutts stillhet før avspark på Friends Arena, og Manchester Uniteds spillere vil spille med svarte sørgebånd. Om Ajax gjør det samme, vites ikke.

UEFA bekrefter også at åpningsseremonien før finalen vil bli kraftig redusert, til respekt for ofrene.

Det betyr at den svenske artisten Axwell^Ingrosso ikke kommer til å spille før kampen. Flere engelske medier melder tirsdag at Friends Arena trapper opp sikkerhetstiltakene.

Manchester United-spillerne er på plass i Sverige, og avholdt selv ett minutts stillhet før sin siste treningsøkt før onsdagens finale.