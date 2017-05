Ajax og Dolberg herjet mot Lyon – kan bli Uniteds finalemotstander

(Ajax – Lyon 4-1) Ajax’ danske stjerneskudd herjet i Europa – igjen. Spør bare Ståle Solbakken hvor vanskelig det er å få has på Kasper Dolberg (19).

19-åringen hadde sammen med Bertrand Traoré nok en drømmekveld i Ajax-drakten i Europa League, da Lyon ble slått komfortabelt hjemme i den første av to semifinaler på Johan Cruyff Arena onsdag.

Scoret sitt femte i Europa League



Dolberg skaffet frisparket som en annen unggutt – Bertrand Traoré – stusset rett i mål etter et presist innlegg fra Hakim Ziyech. Da var kampen bare 25 minutter gammel.

11 minutter senere var det Dolberg som skulle ta hovedrollen. En keeperklarering havnet på pannebrasken til Traoré.

Han nikket Dolberg gjennom bak et nølende Lyon-forsvar. Dansken lot ballen sprette noen meter før han banket den kontant i lengste hjørne.

– For tidlig med United



Han kjølnet i hvert fall ikke interessen rundt seg selv med kveldens prestasjon. Før dagens kamp skrev Daily Mail at 14 mål i seriespill samt fire nettkjenninger i Europa League, har satt Dolberg på radaren til begge gigantklubbene i Manchester.

Dolbergs svar på spekulasjonene vitner ikke om annet enn en 19-åring med beina godt plantet på jorden.

– Det er et for stort steg å gå til City eller United nå, sa Dolberg, som startet sin karriere i Superliga-klubben Silkeborg og reiste videre til Nederlands hovedstad sommeren 2015.

Hyllet av Solbakken



Det er egentlig bare å spørre Ståle Solbakken hvordan man skal håndtere unggutten som kan behandle ballen silkemykt feilvendt, jobber knallhardt som førsteforsvarer, og som rettvendt spiss er en klinisk avslutter både med hodet og beina.

FC København-treneren hyllet Dolberg i avisen Ekstrabladet da Ajax møtte de danske mesterne i åttedelsfinalen i Europa League tidlig i mars.

Nordmannen mener 19-åringen er «en fantastisk» spiller, som Danmark kommer til å nyte godt av i fremtiden. Solbakken og hans mannskap måtte gi tapt 3-2 sammenlagt etter to Dolberg-scoringer i hvert av de to oppgjørene. Det tredje stod selvfølgelig Traoré for...

Mot finale



Hvor mye hold det er i Manchester United-linken er uvisst. Men han kan imponere José Mourinho enda mer enn han allerede har gjort. De røde djevlene møter Celta i morgendagens andre semifinale i Europa League. Med Ajax’ solide utgangspunkt før returen i Frankrike om én uke, er det bare en United-smell mot La Ligas 11. beste lag, som står i veien for et finalemøte i Friends Arena i Sverige i slutten av mai.

For Ajax' og Dolbergs del ble det mer jubel i den andre omgangen. Amin Younes økte til 3-0, før Mathieu Valbuena reduserte etter en drøy time.

Selv om skuddene haglet mot Lyon-keeper Anthony Lopes de siste 25 minuttene, ble Bertrand Traorés bredside fra kort hold i det 71. minutt kampens siste scoring.

Kasper Dolberg ble på sin side byttet ut i det 88. minutt til stående ovasjoner fra publikum.

4-1 og Ajax er på vei mot Europa League-finale.