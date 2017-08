Agent tror Rosenborg-helten kan bli solgt for 100 millioner kroner

Samuel Adegbenro (21) kostet Rosenborg rundt 14 millioner kroner. To europeiske innhopp senere kan summen minst ganges med tre, mener eksperter.

– Han har vist seg frem på en ekstremt positiv måte. Det er allerede helt andre klubber som har lagt merke til ham enn de som var interessert i Viking-spilleren Adegbenro. Om summen allerede er doblet eller tredoblet, er vanskelig å si, sier spilleragent Stig Lillejord, som forvalter karrierene til flere Eliteserie-profiler.

Med tre mål på to kamper mot Ajax er Adegbenro, som i sommer ble hentet fra Viking for 14 millioner kroner, grunnen til at Rosenborg skal spille Europa League denne høsten. Dersom nigerianerens prestasjoner fortsetter i gruppespillet, tror Lillejord at spillerens verdi kan nå historiske høyder i norsk målestokk.

AGENT: Stig Lillejord (t.v.), her etter å ha dratt i land en overgang til Rosenborg for Thorstein Helstad i 2004, tror Samuel Adegbenro kan bli solgt for en rekordsum. Foto: Thor Nielsen , VG

– Jeg tror han vil lykkes, og at han på sikt vil være en spiller med et ekstremt høyt salgspotensial for RBK. De vil definitivt kunne selge ham for store penger, og jeg ser ikke bort fra det kan bli den aller største overgangen fra Norge noensinne, sier agenten.

John Carews overgang til spanske Valencia for 75 millioner kroner i 2000 står fortsatt som det største salget fra norsk fotball.

– Kan Adegbenro bli den første som selges fra Norge for over 100 millioner kroner?

– Ser man på totalpakken, så ser jeg ikke bort fra at han har potensial til å bli solgt for det. Det er selvfølgelig mange forskjellige faktorer som må treffe, blant annet at Rosenborg som lag må prestere, sier Lillejord.

Tror prisen allerede er tredoblet

Eksperter gikk raskt ut og kritiserte Rosenborg for å ha hentet Anders Trondsen og Adegbenro for totalt 30 millioner kroner tidligere i august. Prisene ble stemplet som «langt over markedspris».

Det fikk Stig Torbjørnsen, tidligere talentspeider i Rosenborg, til å riste på hodet.

SPEIDER: Stig Torbjørnsen, tidligere RBK-speider, her under Eliteserie-kamp mellom Lillestrøm og Vålerenga i 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Jeg synes kjøpet var godt, og var allerede da sikker på at han kom til å bli solgt for mer enn han ble kjøpt for. Og da kan du bare tenke deg hva han er verdt nå, sier Torbjørnsen.

– Hvor mye er han verdt etter Ajax-kampene?

– Nå har han ene og alene skutt Rosenborg inn i Europa League. Han har alle tingene som en spiller skal ha for å kunne bli solgt ut i Europa for et dyrt beløp: Han er afrikaner, ung, angriper og målfarlig. Du kan krysse av på alle punktene man ser etter i utlandet, sier speideren.

Viking tjener på videresalg

Han tror Rosenborg allerede kunne solgt spilleren for flere ganger innkjøpspris.

– Jeg er ganske sikker på at hvis det hadde kommet et bud om to dager, så måtte det vært på 45 millioner kroner. Hadde jeg vært sportssjef i RBK, så hadde jeg prissatt ham til det nå, sier Torbjørnsen.

– Er det urealistisk å tro at han kan bli solgt for over 100 millioner kroner?

– Det kommer helt an på hvem som melder seg på i budkrigen. Hvis en Premier League-klubb som Huddersfield kommmer, så gir de 100 millioner kroner uten å blunke. Men hvis det bare er AZ fra Nederland som vil ha ham, så får man neppe mer enn 50 millioner kroner.

– Hvor lenge kan Rosenborg beholde Adegbenro?

– Alle afrikanere er på gjennomreise i Skandinavia. Han blir nok ikke solgt i dette overgangsvinduet, men han kan bli solgt til vinteren hvis han gjør et godt gruppespill i Europa League. Men han klarer neppe å levere «Ajax-kamper» på rekke og rad, så alt roer seg litt ned, sier Torbjørnsen.

De 14 millionene Viking fikk for Adegbenro, begynner å se ganske små ut etter nigerianerens storslagne innhopp mot Ajax. Men rogalendingene kommer til å tjene på et eventuelt videresalg.

Etter det VG erfarer, har Viking sikret seg en klausul som gir dem 15 prosent av fortjenesten på videresalget. Det betyr at dersom Rosenborg skulle selge Adegbenro for 100 millioner, så får Viking nesten 13 millioner kroner (15 prosent av 86 millioner).