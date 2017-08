Adegbenro trengte ni minutter på å sende RBK til himmels

AMSTERDAM (VG) (Ajax – Rosenborg 0-1) Samuel Adegbenro (21) hadde bare vært på banen i ni minutter da han scoret målet som kan sørge for et titall millioner til RBK og Europa League-eventyr.

– Det er et kollektiv som jobber utrolig bra. I perioder må vi ligge lavt, men vi jobber knallhardt og tør i perioder å spille og utfordre Ajax. Så har vi en som kommer inn og bare setter den i kroken. Da er vi kapable til å få med oss noe på bortebane, Kåre Ingebrigtsen, RBK-trener, til Eurosport.

SUPER-SUB: Samuel Adegbenro setter innn 1-0 til Rosenborg. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Ajax åpnet med et massivt spillemessig overtak, men Rosenborg vokste seg større og større utover i kampen. Bakerst sto en god André Hansen og stoppet flere farlige Ajax-forsøk.

Les også: Adegbenro blir superreserve mot Ajax

Superreserven slo til

Så: Etter 68 minutter var det duket for nysigneringen Samuel Adegbenro. Han erstattet Yann-Erik de Lanlay, og hadde knapt vært borti ballen før han sendte trønderne til himmels. På forhånd snakket Kåre Ingebrigtsen om at det kom til å bli muligheter for den tidligere Viking-angriperen utover i kampen, og det var akkurat det som skjedde.

Matthias Vilhjalmsson fant Adegbenro med en forløsende pasning som sendte 21-åringen helt alene med keeper Andre Onana. Innbytteren la ballen elegant forbi Ajax-keeperen og i det lengste hjørnet.

Les mer: Kjernen-leder langer ut mot Molde-uttalelser: – Totalt på villspor

– Det er en drøm. Det er en bra start å score. Jeg var så glad. Det var det målet vi ønsket, så det er bra, sier Adegbenro til Eurosport etter kampen.

For en start på RBK-karrieren for spilleren som totalt koster rundt 15 millioner kroner!

– Jeg var litt usikker når den kommer på venstre, men det var en fantastisk avslutning. Vi ser den farten han har. Det er mange som gjør en fantastisk jobb i dag og det må vi for å få med et slikt resultat, sier Ingebrigtsen om målet.

GLISTE: Kåre Ingebrigtsen hadde god grunn til å smile på sidelinjen. Nå kan det bli Europa League-eventyr på Lerkendal i høst. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Les også: Overmars om Dennis (19): – Farten hans er fantastisk

Kåre Ingebrigtsen kunne smile på sidelinjen foran et nesten fullsatt Amsterdam Arena. Nå er utgangspunktet enda bedre enn det var etter 0-0 i bortekampen mot Celtic i forrige kvalifiseringsrunde.

– Nå er vi halvveis. Nå har vi et godt utgangspunkt og må gjøre jobben hjemme, sier Jørgen Skjelvik til klubbens egne medier på stedet, før RBK-stopperen omfavnes av en jublende Milan Jevtovic.

– Vi har selvfølgelig en veldig god sjanse nå, men Ajax er kapable til å rundspille mange lag. Vi må være på stasjon neste torsdag og trenger litt flyt. Alle 14 som blir involvert neste torsdag på være på maks, sier RBKs sisteskanse Hansen.

Med uavgjort eller bedre i returkampen blir det flomlys, dugg i gresset og Europa League denne høsten.

– Det var over forventning, var dommen til Bent Skammelsrud, tidligere Rosenborg-kaptein, på Eurosport.

Les også: Forren om RBK-flørten: – Fotball er en kynisk idrett

Bendtner-sjanse



Nicklas Bendtner fikk også en gigantisk mulighet til å sende gjestene i ledelsen etter 14 minutter. Fredrik Midtsjø fant Milan Jevtovic med en nydelig stikker. Høyrevingen slo inn foran mål, og kun to forsvarsspillere sto i veien for RBK-ledelse i det delvis åpne målet.

Joël Veltman fikk så vidt klarert Bendtners heading til corner.

Halvtimen før slutt hadde det 18 år gamle midtstoppertalentet Matthijs de Ligt to store sjanser til å sende Ajax i ledelsen, men RBK hadde marginene med seg foran eget mål. Dessuten viste André Hansen nok en gang strålende keeperspill.

Utover i andre omgang kom aldri noe voldsomt trykk fra hjemmelaget. Det danske talentet Kasper Dolberg hadde heller ingen stor kveld, og den unge Ajax-gjengen viste at de mangler både rutine og taktisk kløkt.

Nå ligger det an til en fantastisk fotballkveld på Lerkendal i returoppgjøret der Rosenborg har en alle tiders sjanse til å sikre seg Europa League-spill.

I så fall vil det være en sårt tiltrengt oppreisning for norsk fotball etter et nesten historisk svakt år.