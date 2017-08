Adegbenro på benken – Ingebrigtsen tror RBK kan sjokke Ajax

AMSTERDAM (VG) Med Samuel Adegbenro (21) som superreserve, tror Kåre Ingebrigtsen at Rosenborg kan sjokkere et litt utrimmet Ajax.

– Jeg har større tro på avansement nå enn da vi trakk Ajax, sier Rosenborg-treneren til VG.

Hverken han eller RBK-spion Hallvar Thoresen ble imponert over det Amsterdam-laget viste på bortebane i serieåpningen. Hjemmelaget Heracles vant 1-0.

Det er også en klar fordel for nordmennene at Ajax er helt i startfasen på sesongen, mens Eliteserien snart går inn i sluttspurten.

Adegbenro: - Uten Gud er jeg ingenting

En som trolig vil få sin debut, bare to dager etter at han ble klar for klubben, er Samuel Adegbenro. Ingebrigtsen gikk på onsdagens pressekonferanse langt i å antyde at den tidligere Viking-spilleren starter på benken, men at han er svært aktuell for innhopp når kampen trolig åpner seg opp.

Adegbenro har vært et eneste stor smil etter at han signerte en fire og et halvt års kontrakt med serielederen.

– Fra første sekund har han vært veldig smilende og blid. Alle fotballspillere må jo få frem smilet når du kommer hit og får muligheten til å spille foran 54 000 tilskuere på en slik arena. Vi håper at vi kanskje kan sjokkere dem litt, sier Ingebrigtsen.

Han har fått med seg at Adegbenro er svært religiøs, og nigerianeren forteller at han før kveldens kamp mot Ajax vil be til høyere makter.

– Uten Gud er jeg ingenting, sier den driblesterke vingen, som på sin Twitter-profil stort sett bare skriver om sitt nære forhold til troen.

– Vi tar i mot alle som har kontakt der oppe med stor takk. Desto bedre tilgang vi har, desto bedre er det, sier Ingebrigtsen med et smil.

Rosenborg stiller med dette laget (4-3-3): Hansen – Hedenstad, Bjørdal, Skjelvik, Meling – Jensen, Konradsen, Midtsjø – Jevtovic, Bendtner, De Lanlay.