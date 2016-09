Zlatan senket Zorya: - Forventer mer av laget

(Manchester United - Zorya 1-0) Det tok 68 minutter før Manchester United noterte seg for sin første avslutning på mål mot Zorya. Den endte til gjengjeld med scoring.

0 Manchester United 0 Zorya Luhansk

Innlegget fra Juan Mata ble på smått absurd vis kneet videre av Wayne Rooney, som akkurat hadde kommet inn fra benken, og bak i feltet raget Zlatan Ibrahimovic høyest fra kloss hold.

Den svenske superstjernen hadde få problemer med å nikke inn kampens første mål - på Manchester Uniteds første forsøk på mål. Det holdt også til seier.

– Jeg synes ett skudd på mål oppsummerer det greit, sier Manchester United-legende Paul Scholes ifølge Manchester Evening News.

– Zorya ga United et par problemer på kontraen, og de kunne ha scoret et mål. Men United vant, og det er det viktigste. Det var perioder med bra spill, men alt i alt var ikke kvaliteten det man forbinder med klubben, fortsetter han, som flere ganger har vært kritisk til klubben etter at han la opp.

Matchvinner Zlatan er delvis enig.

– Hvis man vil gå videre, må man vinne, og det gjorde vi. Vi kunne imidlertid ha gjort mye mer, og jeg forventer mer av laget. Vi scoret ikke slik vi gjorde mot Leicester, men selvtilliten er god. Fortsetter vi i dette sporet, kommer vi til å gjøre det bra, sier han ifølge BBC.

VG Live: Les utfyllende referat fra kampen her!

Nesten Zorya-sjokk



Det ble ett skudd, men riktignok to avlsutninger på mål for Manchester United mot den ukrainske serietoeren Zorya. Zlatan sto for begge to, men Marcus Rashford var enda nærmere scoring i den første omgangen enn det Zlatan var på sitt frispark etter å ha sendt hjemmelaget i ledelsen.

Den unge angriperen dunket ballen i tverrliggeren etter 20 minutter, men bortsett fra det, pluss noen livlige minutter rett før hvilen, overbeviste ikke Manchester United mange de første 45.

Etter hvilen var det det komptakte og lavtliggende bortelaget som først var nær scoring, og ikke altfor langt unna å sende en støkk gjennom De røde djevelene.

Fem minutter etter sidebytte var Zeljko Ljubenovic et par skostørrelser unna å få en fot på et farlig innlegg, og 10 minutter senere måtte burvokter Sergio Romero ut i full strekk for å stoppe forsøket fra innbytter Paulinho.

Men så kom altså scoringen for Manchester United, som hadde hatt det aller meste av ballen mot den ukrainske serietoeren, og Wayne Rooney noterte seg for en merkelig assist med sitt første touch på ballen.

Les også: Derfor elsker United-talentene Zlatan

Mourinho-stikk



Seieren var av det viktige slaget, i hvert fall om Manchester United skal ha noe håp om avansement fra sin Europa League-gruppe.

– Det er veldig viktig, uttalte Manchester United-manager José Mourinho på forhånd om en potensiell seier mot den ukrainske serietoeren.

– For å være ærlig tror jeg at vi må vinne. Hvis ikke tror jeg at vi må vinne alle de fire neste, noe som vil bli vanskelig, mente han.

Siste seks kamper 10. september mot Man. City: 1-2 (Premier League) 15. september mot Feyenoord: 0-1 (Europa League) 18. september mot Watford: 1-3 (Premier League) 21. september mot Northampton: 3-1 (ligacupen) 24. september mot Leicester: 4-1 (Premier League) 29. september mot Zorya: 1-0 (Europa League)

Som sagt, så gjort. Manchester United vant, og fikk med det sine første poeng i sin gruppe etter å ha tapt den første kampen mot nederlandske Feyenoord.

– Det var vanskelig, sier Mourinho nå, og kommer med et lite stikk mot journalistene som skaper skandaleoverskrifter.

– Én uke, tre tap. Én uke, tre seirer. Jeg var ikke deprimert etter tapene, men jeg er ikke over meg av glede med tre seirer, sier han med referanse til da Manchester United gikk på tre strake tap for litt siden og ble slaktet i pressen.

De tre poengene holder til en delt andreplass i gruppen sammen med forrige rundes overmakt. De tapte på sin side mot Fenerbahce, som topper gruppen med sine fire poeng. Zorya har ett poeng etter to runder.

Episoden du ikke fikk se på TV: Satan, se så lik han er Zlatan!

«TOMME TRIBUNER»: Den øverste delen av Old Trafford ble ikke tatt i bruk under Europa League-oppgjøret. The Mirror skriver at det var på grunn av manglende interesse. Foto: Darren Staples , Reuters

Andre Europa Leauge-kamper torsdag kveld:

Gruppe A:

Fenerbahçe (Tyrkia) – Feyenoord (Nederland) 1-0, Manchester U. (England) – Zorja (Ukraina) 1-0.

Gruppe B:

Astana (Kasakhstan) – Young Boys (Sveits) 0-0, Olympiakos (Hellas) – APOEL Nikosia (Kypros) 0-1

Gruppe C:

Qäbälä (Aserbajdsjan) – Mainz (Tyskland) 2-3, Saint-Étienne (Frankrike) – Anderlecht (Belgia) 1-1.

Gruppe D:

Dundalk (Irland) – Maccabi Tel Aviv (Israel) 1-0, Zenit St. Petersburg (Russland) – AZ Alkmaar (Nederland) 5-0.

Gruppe E:

Austria Wien (Østerrike) – Viktoria Plzen (Tsjekkia) 0-0, Roma (Italia) – Astra Giurgiu (Romania) 4-0.

Gruppe F:

Athletic Bilbao (Spania) – Rapid Wien (Østerrike) 1-0, Genk (Belgia) – Sassuolo (Italia) 3-1.

Gruppe G:

Ajax (Nederland) – Standard Liège (Belgia) 1-0, Celta (Spania) – Panathinaikos (Hellas) 2-0.

Gruppe H:

Gent (Belgia) – Konyaspor (Tyrkia) 2-0, Sjakhtar Donetsk (Ukraina) – Braga (Portugal) 2-0.

Gruppe I:

Krasnodar (Russland) – Nice (Frankrike) 5-2, Schalke (Tyskland) – Salzburg (Østerrike) 3-1.

Gruppe J:

Fiorentina (Italia) – Qarabag (Aserbajdsjan) 5-1, Liberec (Tsjekkia) – PAOK (Hellas) 1-2.

Gruppe K:

Hapoel Beer-Sheva (Israel) – Southampton (England) 0-0, Sparta Praha (Tsjekkia) – Inter (Italia) 3-1.

Gruppe L:

Steaua Bucuresti (Romania) – Villarreal (Spania) 1-1, Zürich (Sveits) – Osmanlispor (Tyrkia) 2-1.