Zlatan-hat trick senket Selnæs' Saint-Étienne

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Saint-Étienne 3-0) Ole Kristian Selnæs (22) fikk smake på 20 minutter med Old Trafford-fotball. Men det var en spisskjempe fra nabolandet som stjal showet.

Zlatan Ibrahimovic (35) viste nok en gang at alder kun er et tall da han scoret alle de tre målene United-seieren: Først en frispark-lompe via et Saint-Étienne-bein, så en rolig avslutning fra kort hold, og til slutt et straffespark som han selv skaffet.

Hat tricket burde kanskje ikke komme som en overraskelse: Zlatan Ibrahimovic har nå scoret 17 mål på 14 kamper mot Saint-Étienne, som er hans «favorittmotstander» i hele verden.

Ole Selnæs kunne fort blitt den store helten for bortelaget da han, kun sekunder etter å ha blitt byttet inn, fant lagkamerat Nolan Roux med en genial stikker. Men lagkameraten avsluttet over tverrliggeren, og snøt den norske 22-åringen for et skikkelig drømmeinnhopp på Old Trafford. Da kunne det blitt 1-1 – i stedet endte det 3-0.

Bare de aller, aller minst attraktive setene på Old Trafford var synlige da dommeren blåste i gang kampen under flomlysene i Manchester. Men det var bortefansen som holdt show på tribunene. 3300 franskmenn invaderte byen dagen før kamp og hadde siden sunget, hoppet, danset og fyrt opp bluss hele veien fra puben til stadion. Det var først da Saint-Étienne-fansen fyrte opp en mengde pyroteknikk i bortesvingen at hjemmefansen reagerte ved å overdøve dem i noen sekunder.

Både Uniteds Paul Pogba og Saint-Étiennes Florentin Pogba spilte fra start, så den mye omtalte søskenduellen var et faktum. Fra start spilte imidlertid ikke Ole Kristian Selnæs, som noe slukøret tasset rundt på gresset mens lagkameratene varmet opp. En formasjonsendring fra 4-3-3 til 4-2-3-1 forklarer hvorfor nordmannen ikke lenger er like selvskreven i den franske elleveren.

Saint-Étienne virket svært tente av den massive støtten fra tilreisende fans, og det var de grønnkledde som fikk første sjanse etter at Eric Bailly ga bort ballen på klønete vis. Men Romain Hamouma klarte ikke å overliste Sergio Romero i United-buret.

Så tok United over i en liten periode. Zlatan Ibrahimovic skaffet seg et noe billig frispark i god posisjon og tok selvfølgelig ansvar selv: Skuddet var lavt og ikke spesielt hardt, men gikk innom et Saint-Étienne-bein og lurte både med- og motspillere trill rundt. En noe uortodoks frispark-«variant», men like fullt 1-0 til hjemmelaget, som litt senere kunne doblet ledelsen etter en genial Pogba-ball til Juan Mata, som ble stoppet av en beinparade.

Til tross for at lagene gikk til pause på stillingen 1-0, så var det Saint-Étienne som hadde presset på i store deler av omgangen. Like etter avspark i andre omgang begynte Ole Selnæs å varme opp langs sidelinjen, like foran stadig like høylytte bortefans.

Mens nordmannen byttet på å følge med på kampen og å varme opp, mens han sendte noen håpefulle blikk mot trener Christophe Galtier, var Paul Pogba svært nær å doble ledelsen for hjemmelaget. Franskmannen skjøt først like utenfor stolpen, før han headet ballen i tverrliggeren noen minutter senere.

Og da, med 20 minutter igjen å spille, var det endelig tid for Ole Selnæs' Old Trafford-debuten – utvilsomt et stort øyeblikk for trønderen som har vært stor fan av klubben siden han som seksåring møtte Ole Gunnar Solskjær på Ullevaal Stadion.

Endelig fikk Selnæs øyeblikket han hadde drømt om så lenge – og da skulle han jammen gjøre det beste ut av det også. Trønderen fikk umiddelbart ballen, fosset fremover i banen og slo en genial stikker til spiss Nolan Roux. Men Roux klarte ikke å utnytte sjansen alene med keeper.

MISBRUKTE SELNÆS-STIKKER: Her avslutter Nolan Roux etter å ha blitt servert av Ole Selnæs. Men ballen endte over mål. Foto: , Reuters

Zlatan Ibrahimovic var hakket mer klinisk da han trillet inn sitt andre mål for kvelden bare minutter etter den store Saint-Étienne-sjansen.

Og så skaffet han et straffespark som han selv banket kontakt i nettmaskene. Hat trick for svensken.

Og dermed tar Manchester United, noe heldig, med seg et strålende utgangspunkt før neste ukes returkamp i Frankrike.

