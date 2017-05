Varsler ekstreme billettkontroller før Europa League-finalen

OSLO/STOCKHOLM (VG) Sikkerheten rustes opp på Friends Arena før Europa League-finalen mellom Manchester United og Ajax, og supporterne forespeiles ekstreme billettkontroller.

I en pressemelding fra det svenske fotballforbundet, kommer det frem at dersom det ikke kan bevises at det er du selv som har kjøpt billetten, så kan du bare glemme å se Europa League-finalen fra tribunen på Friends Arena onsdag kveld.

Ajax-sjefen etter Manchester-terroren: – Finalen har mistet glans

«På grunn av den strenge sikkerheten, oppfordrer UEFA alle supportere å møte opp tidlig på stadion, ettersom det kommer til å bli gjennomført nøye inspeksjoner ved inngangene».

Det blir med andre ord omfattende billettkontroller før storkampen mellom Ajax og Manchester United i Stockholm.

– Du må kunne bevise at det er du som er innehaver av billetten, som er en personlig eiendel. Det forutsetter at du må kunne fremvise legitimasjon for å identifisere deg selv, sier Niklas Bodell til Aftonbladet.

Falske billetter i omløp



– En ting er sikkert, om du har ID eller ei – man kommer ikke inn på stadion om billetten er kjøpt i noen andres navn, eller på svartebørsen, sier Bodell.

Det kan være svært dårlige nyheter for dem som har betalt dyrt på svartebørsen for å sikre seg billett til kampen. Ifølge Aftonbladet selges billetter til Europa League-finalen for over 10 000 kroner på nettet.

Det er også frykt for at det er falske billetter i omløp, noe som også er et stort sikkerhetsspørsmål.

Manchester i sorg: UEFA avviser at Europa League-finalen er et terrormål

PÅ PLASS: José Mourinho ankom Friends Arena tirsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Vi (Sveriges fotballforbund) har kommet med meldinger om at det er falske billetter i omløp. Det er noe vi prøver å forhindre på flere måter. Vi gjør det vanskelig for haiene som opererer på svartebørsen.

Ifølge det svenske fotballforbundets sikkerhetssjef, Martin Fredman, er det tre steg som avgjør om billetten din er gyldig, og om du får komme inn på stadion.

Billettene vil bli undersøkt kjemisk, visuelt og digitalt.

– Etter disse stegene vil man kunne fastslå om en billett har blitt kopiert eller er forfalsket. Dette fordi vi skal være strenge på hvem som faktisk slipper inn på stadion, sier sikkerhetssjefen.

SENDT UT BREV: Manchester United har sendt ut følgende brev til de supporterne som har kjøpt billett gjennom klubben. Foto: Privat

PS! Den svenske musikkduoen Axwell & Ingrosso har etter avtale med UEFA valgt å trekke seg fra showet i forkant av finalen – av respekt for ofrene.