To røde kort da Manchester United gikk til finale: – Bailly var naiv

(Manchester United - Celta Vigo 1-1, 2-1 sammenlagt) Sen redusering og to røde kort til tross: Kun Ajax står i veien for José Mourinhos Champions League-plan.

– Det var en syk kamp. Man kan ikke vinne en semifinale på en rolig måte.



Det var analysen fra Ander Herrera etter at billetten til Europa Leauge-finalen i Stockholm var sikret.



Men det gikk rolig for seg i brorparten av finalen. I 85 minutter holdt Manchester United gjestene Celta Vigo på armlengdes avstand på Old Trafford.

Så mistet United grepet, og spillerne besinnelsen.



Kaos



Først reduserte Facundo Roncaglia til 1-2 sammenlagt med et hodestøt.

Like etter havnet målscoreren, John Guidetti og United-spillerne Eric Bailly og Antonio Valencia i klammeri. Bailly var oppe med høyrehånden i fjeset til Guidetti, før Valencia dyttet svensken i bakken. Roncaglia stormet til situasjonen, og dyttet til Bailly.

Resultatet: Rødt kort til både Roncaglia og Bailly.



– Facundo Roncaglia er ikke ny i spillet. Han vet hva han driver med. Bailly var nok for naiv i den situasjonen.

Det var dommen fra Manchester United-manager Jose Mourinho etter kampen.

Men det var ikke over.

Med siste spark på ballen fikk tidligere Manchester City-spiller Guidetti muligheten til å sende Celta Vigo til finalen - seks minutter på overtid. Ballen kom på sølvfat. Keeper Romero var utspilt. Men svensken bommet på ballen.

Mens United-spillerne jublet for finaleplass, lå Guidetti trøstesløs på gressmatta. Nå venter Ajax i finalen.



– Det er to av de største klubbene i Europa med to av de vakreste historiene i en Europa League-finale... Det kunne vært en Champions League-finale med tanke på størrelsen av klubbene, sier Mourinho.

I tråd med Mourinho-planen

Ti kaotiske minutter kunne ødelagt håpet om Champions-League-spill neste sesong for Mourinho. Han var tydelig stresset i sluttminuttene.

– Dette var en av de lengste kampene jeg har vært med på, sier han etter at finalebilletten var sikret.

Marouane Fellaini knytter nevene og feirer 1-0-scoringen foran United-fansen på Old Trafford. Jesse Lindgard (til venstre) kan ikke gjøre annet enn å glise. Foto: Miguel Riopa , AFP

Forrige uke ga Mourinho opp Premier League. Topp fire-toget var gått, ifølge portugiseren, som mente Europa League-seier var enkleste vei til klubbfotballens gjeveste turnering. Det er også Herrera klar over.

– Vi har spilt mange kamper og kjempet på flere fronter, men nå skal vi fokusere på finalen. Vi vet at det er mer eller mindre umulig å nå Champions League gjennom ligaen, så vi skal gjøre dette til en god sesong ved å vinne finalen, sier han.

Med 2-1-seier over to kamper mot Celta Vigo, er United en finaleseier mot Ajax unna å gjøre det til det Herrera kaller en god sesong.

Og det var helten fra den første kampen som sto bak den viktige scoringen. Et innlegg av Marcus Rashford endte på pannen til Marouane Fellaini som stormet mot bakerste stolpe, og gjorde det han gjorde på bestilling under David Moyes i Everton - scoret med hodet.

– Det var et glimrende innlegg, jeg scoret og det er jeg glad for, men det viktigste er at vi er i finalen, sier Fellaini etter kampen.

United går for tittel-trippel

Celta Vigo klarte aldri å skape den helt store spenningen i kampen om finaleplass, før utligningen i det 85. minutt.

Sluttspurten ble aldri fullført. De scoret ett mål for lite.



Dermed kan United sikre sesongens tredje tittel den 24. mai, etter Community Shield-seier mot Leciester og Ligacup-seier etter to scoringer av Zlatan Ibrahimovic.

Mourinho har klaget jevnt på Uniteds kampprogram denne våren, og med finaleplass, venter nå fire kamper i løpet av elleve dager før sesongen er ferdigspilt.