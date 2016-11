Den tidligere United-kjempen Paul Scholes (41) er knallhard i sin kritikk etter tapet for Fenerbahce i Europa League.

Han forventer heller ingen bedring med det første. Scholes regner med opp mot to år til med trøbbel før José Mourinho har fått satt det laget han ønsker.

– Vi har hatt tre smertefulle år. Det neste halvannet året eller to årene kan bli ganske like, inntil denne manageren får det laget han vil ha, sa Scholes til BT Sport torsdag kveld.

Den tidligere midtbanestjernen sa også klart i fra om hva han mener om Danny Blind og Marcos Rojo som midtstopper, mens Chris Smalling og Eric Bailly, og Phil Jones foreløpig bare er klar for benken.

– Jeg tenker at United har to store problemer i øyeblikket. De sliter virkelig med å score mål og vinne kamper med Blind og Rojo som midtstoppere, de må nesten score tre mål, fordi de hele tiden slipper inn mål.

– De føler ikke fare, de har ikke tempo, de er fysiske nok, og det er en bekymring, fordi i den andre enden blir det ikke mål.

– Marcos Rojo er ikke god nok. Paul Pogba kostet vanvittig mye penger, han er skadet og har ikke funnet seg til rette ennå. Wayne Rooneys selvtillit er et stort problem. Han scoret et mål, så la oss håpe at det er en bonus for ham. Martial var fantastisk forrige sesong, men gjør han noe nå, sier tidligere Liverpool- og Manchester United-spiss Michael Owen til BT Sport.

Mourinho «nullet» spillerne



José Mourinho var nådeløs mot sine egne spillere etter oppgjøret.

– I starten så det ut som de spilte Champions League-finale, mens vi spilte en vennskapskamp om sommeren. Det er virkeligheten. Jeg mener de fortjente å vinne. Fotball handler ikke bare om kvalitet. Det handler om innsats, engasjement, å spille til det ytterste og å gi alt, sier United-manageren.

Fenerbahce ledet 2-0, og Manchester United kom ikke nærmere enn Wayne Rooneys praktfulle redusering til 2-1 i det 89. minutt. Paul Scholes fortsatte i BT Sport:

– Det er begrenset hva en manager kan gjøre. Når spillerne krysser krittlinjen, så må de være klare og åpenbart var de ikke det denne gang. I mesteparten av kampen kunne Fenerbahce «bølle» med United.

– Med disse to stopperne så United ut som om de kunne slippe inn mål dagen lang. Når de drar til Swansea søndag, så må de score tre ganger, fastslo Paul Scholes og har altså ikke tro på at United får orden på forsvaret med de spillerne José Mourinho har tilgjengelige nå om dagen.

Scholes lurer på om Mourinho skjønte hva han bega seg ut på da han sa ja til Manchester United:

– Jeg undrer om José trodde at dette laget var bedre enn det egentlig er. Jeg tror vi så svaret på det spørsmålet i denne kampen.

Paul Scholes har 11 ligagull, tre FA-cup-titler og to Champions League-triumfer som Manchester United-spiller.