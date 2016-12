Reserve-Leicester tapte 5-0: Ingen hjelp til Ståle Solbakken

(Club Brugge-FC København 0-2 og Porto-Leicester 5-0) Ståle Solbakken og FC København måtte ha hjelp fra Leicester for å gå videre i Champions League. Den hjelpen fikk de ikke.

Selv om danskene gjorde jobben sin, hjalp det ikke da et reservespekket Leicester – som allerede var klare for avansement – tapte 5-0 i Portugal.

Dermed må FC København nøye seg med Europa League-spill etter nyttår – men der blir de til gjengjeld seedet fordi FCK er den beste treer i alle grupper.

Disse 16 er klare for Champions League videre: Arsenal Paris Saint-Germain Napoli Benfica Barcelona Manchester City Atlético Madrid Bayern München Monaco Bayer Leverkusen Borussia Dortmund Real Madrid Leicester Juventus Sevilla FC Porto

Solbakkens menn kommer ikke videre i Champions League til tross for at de bare har sluppet inn to mål på seks gruppespillkamper.

Atletico Madrid og Juventus er de to andre klubbene med like få baklengsmål – men begge disse vant gruppene sine.

Kanskje er det lettere for Ståle Solbakken å forlate FC København til fordel for å bli norsk landslagssjef – nå som det er klart at det ikke blir mer Champions League denne sesongen?

– Vi har gjort det historisk godt, og vi har prestert det nest beste gjennom tidene i FCK, sa Ståle Solbakken etter på.

– Det var hjemmekampen mot Leicester som utgjorde forskjellen på om vi skulle klare videre Champions League-spill, mente den norske treneren.

FC København endte med to seirer, tre uavgjort og ett tap. Det ble noen skikkelig ønskerepriser fra 4-0-kampen i Parken i september. Nå, som den gang, tok danskene ledelsen på selvmål, og Zanka Jørgensen scoret igjen på Ludwig Augustinsson-corner. Denne gang ga det 2-0. Da var det gått bare et kvarter i Belgia.

Solbakkens menn hadde flere muligheter til å øke utover i 1.omgang, men både Thomas Delaney og Andrija Pavlovic mislyktes.

DEN SATT! Zanka Jørgensen jubler etter å ha satt inn 2-0 for København. Foto: Geert Vanden Wijngaert , AP

I garderoben i pausen fikk spillerne den mindre hyggelige meldingen om at Leicester var sjanseløse mot Porto, som ledet 3-0 ved pause.

Leicester hadde på forhånd bare et eneste baklengsmål i sine fem gruppespillkamper, så fem baklengsmål i Portugal var en stor nedtur, ikke minst sett med danske øyne.

Club Brugge-spillerne gikk til garderoben til akkompagnement av buing fra publikum, som naturlig nok ikke var fornøyd med sine egne. De var ikke i nærheten av Københavns nivå før pause.

Dermed har Club Brugge tapt samtlige seks kamper og fått 2-14 i målforskjell.

Tom Høgli kom inn for FC København de siste par minuttene. Han har tidligere spilt for Club Brugge.

Thomas Delaney spilte sin siste kamp i Europa for FCK før han tar turen til nedrykkstruede Werder Bremen i Bundesliga.

Leicester hadde gjort hele ni endringer siden Sunderland-kampen i helgen. Verken Vardy, Mahrez, Huth eller Slimani spilte fra start i Porto, der manager Claudio Ranieri hadde gitt spilletid til tredjemålvakten Ben Hamer.

Leicester kan trekke følgende lag i sin neste Champions League-match: PSG, Benfica, Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Real Madrid eller Sevilla.