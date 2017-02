Pogbas hilsen til Søderlund: – Det er vondt for ham

MANCHESTER (VG) Saint-Étiennes forsvarer Florentin Pogba (26) tror laget kommer til å savne Alexander Søderlund mot Manchester United.

– Det hadde vært viktig for oss å ha med «Alex» nå som vi møter store, sterke United-stoppere, sier Pogba til VG.

Søderlund hadde akkurat funnet formen igjen, etter en kanonprestasjon i derbyet mot Lyon, da en lårskade tok ham. Igjen. Nordmannen kom inn etter 73 minutter i forrige ukes seriekamp mot Nice, men måtte forlate banen bare syv minutter senere. Nå går han glipp av å møte Manchester United på Old Trafford torsdag kveld.

– Jeg vet at han er hjemme hos seg selv og at han kommer til å se på oss og støtte oss derfra. Jeg tror det er vondt for ham å gå glipp av denne store kampen, men han er en del av laget selv om han ikke er her, sier Florentin Pogba om Søderlund.

Storebroren til langt mer berømte Paul, som han møter til en unik søskenduell på Old Trafford i kveld, stiller opp på pressekonferanse med en sveis som er etternavnet hans verdig. På den ene siden av hodet har han barbert inn «19», som i hans eget draktnummer. På den andre siden står det «6» – Pauls nummer i United.

MIDTPUNKT: Her jogger Florentin Pogba (foran med nummer 19) og Ole Selnæs (i midten) sammen med resten av Saint-Étienne-spillerne på Old Trafford. Foto: Jason Cairnduff , Reuters

Hjemme i Haugesund

– Han er en veldig bra fyr. Det er artig at han tenker på meg. Han er uten tvil en livlig type som finner på mye gøy, og han er alltid i godt humør. Jækla kul, sier Alexander Søderlund om sin lagkamerat.

Spissen er hjemme i Haugesund for å tilbringe litt tid med familien og pleie skaden sin, som kommer til å holde ham ute av spill i noen uker til. Forrige helg dukket han opp i København, der Rosenborg var i forbindelse med en treningskamp mot FCK, for å «snakke med fysioterapeuten og spørre om litt forskjellige ting».

– Jeg hadde gått et år uten å ha så mye energi, jeg klarte ikke å spille bra. Og så kom det endelig, det gikk bedre og bedre. Så det var veldig surt å skade seg igjen. Jeg burde nok ikke spilt den kampen så kort tid etter å ha spilt 90 minutter, men vi lå under og jeg ville spille. Det tok bare ett minutt før jeg kjente at noe var galt i låret igjen. Det var dumt og kjedelig, sier han til VG.

Tror Selnæs gleder seg

Nå går han glipp av muligheten til å spille på Old Trafford, mot Manchester United, for første – og kanskje siste – gang.

– Nå tenker jeg ikke akkurat det, men om noen måneder og etter karrieren så kommer jeg nok til å tenke på at jeg mistet muligheten til å spille der. Det er litt kjedelig, og det blir kjipt å se tilbake på det, for jeg skulle gjerne spilt på Old Trafford, sier Søderlund.

Han tror kampen blir ekstra spesiell for Ole Selnæs, som har vært Manchester United-supporter siden barndommen.

– Det tror jeg uten tvil. Han har fulgt United lenge. Vi har ikke snakket så veldig mye om det, men innerst inne tror jeg at Ole gleder seg veldig mye, sier Søderlund.

– Hvordan ender kveldens kamp?

– Hvis vi klarer å spille uavgjort, så skal vi være fornøyd. 1-1 ville vært fantastisk. Et 2-1-tap vil være greit det også, med bortemålsfordelen.