Mourinho: – Moren til Pogba er i trøbbel

MANCHESTER (VG) Manchester United-manager José Mourinho (54) trakk en sjelden gang på smilebåndet da han fikk spørsmål om søskenduellen mellom Paul Pogba (23) og storebror Florentin (26).

– Jeg og Paul har tullet litt med det, på en hyggelig måte. Det er en fin skjebne. Men moren til Pogba er i trøbbel, sa José Mourinho da han fikk spørsmål om den kommende duellen mellom de franske brødrene.

Utspillet fikk det tett befolkede presserommet på Manchester Uniteds treningskompleks i Carrington, der VG er til stede før torsdagens Europa League-kamp, til å bryte ut i latter.

– Det er normalt. Det er vanskelig for damen å velge. Nei, det er ikke vanskelig, det er umulig. Jeg vet av Paul at moren ønsker seg uavgjort. Men jeg tror en vil ende opp fornøyd, mens den andre blir skuffet. Jeg tror de kommer til å ha det gøy og like det. Jeg tror både Paul og Florentin gleder seg. Det er en god ting, sa Mourinho videre.

For aller første gang møtes de to Pogba-brødrene, som også har en tredje bror som er profesjonell fotballspiller (Mathias, Sparta Rotterdam). Mens Paul er tidenes dyreste fotballspiller og selvskreven på Manchester Uniteds midtbane, er Florentin litt inn og ut av startoppstillingen til Saint-Étienne, der han opererer som venstreback.

United-midtstopper Éric Bailly dukket også opp på onsdagens pressekonferanse. Han er ikke like opptatt av søskenduellen som Mourinho.

– Vi tuller litt med det på trening, at han skal møte broren sin, men vi må konsentrere oss om kampen mot Saint-Étienne. Det er selvfølgelig en spesiell kamp for Paul, sier en nokså ordknapp Bailly.

FOTBALLFAMILIE: Her er familien Pogba på tribunen for å heie på Paul under sommerens EM i Frankrike. Fra venstre: Florentin, Mathias og mor Yeo Moriba. Foto: Franck Fife , AFP

– Situasjonen vår er virkelig komplisert

Spørsmålet om brødrene Pogba var stort sett det eneste som fikk en litt molefunken Mourinho til å smile i løpet av den ganske korte pressekonferansen. Den portugisiske manageren brukte mest av energien på å klage fordi han mener laget har et altfor tøft kampprogram foran seg.

– Vi kan ikke velge turneringer i Manchester United, så vi kommer til å gi alt i denne turneringen. Men vi vet at situasjonen vår er virkelig komplisert. Hvis vi går videre i alle turneringer, så kommer vi til å være i trøbbel i april og mai. Men vi kan ikke velge, og vi spiller alle kampene for å vinne, sa Mourinho og fortsatte:

– Hvis du spør meg om jeg vil slå Saint-Étienne og gå videre til neste runde, så er svaret «ja». Men hvis vi fortsetter å vinne, så blir det utsettelse etter utsettelse av andre kamper. Det kan skape mange, mange, mange problemer.

Stiller med de beste

Manchester United ligger for øyeblikket på sjetteplass i Premier League, der de har mål om å ende blant topp fire, som gir plass i Champions League. Europa League-vinneren får også plass i den største klubbturneringen, men Mourinho gir uttrykk for at han egentlig synes at turneringen er litt plagsom.

– Det er ikke en turnering vi har lyst til å spille, vi foretrekker andre turneringer (Champions League), men det har seg sånn at vi spiller den. Vi vet at det kan bli veldig vanskelig, og det kan prege resultatene våre i Premier League, sier han.

Likevel gjorde Mourinho det klinkende klart at han kommer til å stille med sitt sterkeste lag, fordi «det er viktig for lagets struktur». Dermed er det grunn til å tro at både Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic og de andre United-stjernene spiller fra start på Old Trafford torsdag kveld.