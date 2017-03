Manchester United trakk belgisk topplag: – En alle tiders mulighet

Manchester United møter det belgiske topplaget Anderlech i Europa Leagues kvartfinale.

Etter å ha slått ut russiske FC Rostov 2-1 over to oppgjør, skal José Mourinhos menn bryne seg på den belgiske serielederen Anderlecht i kvartfinalen.

– Det beste laget i Belgia skal jo ikke slå ut et av de engelske topplagene over to kamper. De er skyhøye favoritter. Det ville de vært uansett hvem de hadde trukket. Så dette må de klare, for her har de en alle tiders mulighet, sier Alsaker.

Den første kampen spilles i Anderlech torsdag 13. april, før det hele skal avgjøres en uke senere på Old Trafford i Manchester.

Anderlecht vekker gode, gamle minner for Manchester United, som tok sin største seier gjennom tidene i europeisk sammenheng da de slo belgierne 10-0 i september 1956. Det opplyser statistikktjenesten Opta.

– Det ser litt lettere ut enn i det har gjort de siste sesongene. Så dette er en gyllen mulighet for United. Hvis ikke kampprogrammet blir for tøft. Laguttaket tyder på at han mener Europa League er viktig, sier TV 2s kommentatorprofil Øyvind Alsaker.

– De sliter med å komme seg bort fra sjetteplassen i Premier League, så Europa League vil nok bli satset på ettersom seier der gir plass i Champions League, sier han.

Her er alle kvartfinalene:

Anderlecht – Manchester United

Celta Vigo – Genk

Ajax – Schalke 04

Lyon – Besiktas

Den nylig landslagsuttatte 19-åringen Sander Berge og hans Genk skal ut i en tøff kvartfinale mot spanske Celta Vigo, som har profiler som Iago Aspas og John Guidetti på laget.

