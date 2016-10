Fransk festaften da United smadret Fenerbahce

(Manchester United - Fenerbahce 4-1) Paul Pogba (23) og Jesse Lingard (23) danser av glede. Sammen med Anthony Martial (20) ga de Manchester United en opptur torsdag kveld.

I Europa Leagues gruppespillmøte mot tyrkiske Fenerbahce satte manager José Mourinho inn utskjelte Wayne Rooney på topp, plasserte Paul Pogba tilbake i en sentral midtbanerolle ved siden av Michael Carrick, løftet Juan Mata inn i den offensive og lot Zlatan Ibrahimovic spare seg på benken – og Manchester United spilte glimrende.

Det meste ble avgjort det siste kvarteret av 1. omgang. Veteranen Carrick slo en 50-meterspasning over Fenerbahces forsvar og traff Juan Mata på et bakromsløp. Spanjolen dempet mykt, men gikk overende i duellen med Åge Hareides danske landslagsstopper Simon Kjær.

Dommeren hadde god utsikt noen meter bak situasjonen og dømte straffe. Det franske milliardkjøpet Paul Pogba gjorde seg klart og banket ballen sikkert i hjørnet – motsatt av hvor keeper Volkan Demirel beveget seg.

Fransk dommer – franske mål

Det gikk ikke mange minuttene før United ble tildelt en ny straffe av den franske dommeren Benoit Bastien – og en ny United-franskmann var involvert: Vingen Anthony Martial, fjorårssesongen store positive overraskelse i klubben, fikk en sjelden sjanse av Mourinho og markerte seg godt.

20-åringen ble dyttet i feltet, dommeren fra Norge-San Marino i forrige uke markerte for ny 11-meter, som Martial tok selv: 2-0.

DAB-BET IKKE AV: Jesse Lingard (nummer 14) og Paul Pogba slo seg løs etter å ha besørget en av Manchester Uniteds fire scoringer mot Fenerbahce i Europa League torsdag. Foto: Oli Scarff , AFP

«Les Bleus»-innslagene hos de røde djevlene var ikke ferdig med å prege oppgjøret. Pogba satte inn dagens vakreste med en hard bredside plassert høyt i lengste hjørne på overtid i 2. omgang. Midtbanedynamoen ble spilt opp med en fin touch av Jesse Lingard, og duoen brøt ut i en etterlengtet måldans etterpå.

Samme Lingard ville mer enn å danse etter andres scoringspipe. På pasning fra Wayne Rooney satte akademiproduktet inn Manchester Uniteds fjerde tidlig i 2. omgang.

Van Persie-hyllest

Resten av kampen forløp relativt rolig og med den skandaliserte avgåtte landslagssjefen Sam Allardyce ved siden av seg, så managerlegenden Alex Ferguson ut til å kose seg på tribunen.

Han har neppe glemt at det var denne klubben, som på nesten på dagen for 20 år siden pulveriserte Manchester Uniteds da stolte hjemmestatistikk i de europeiske klubbturneringene: Gjennom 40 år hadde United aldri tapt hjemme – inntil Fenerbahces Elvir Bolic scoret kampens eneste mål på Old Trafford i Champions League-oppgjøret 30. oktober 1996 (med Ferguson som manager).

Denne gangen nøyde tyrkerne seg med et trøstemål i sluttminuttene – og et svært populært sådan. Hele arenaen, inkludert Ferguson, applauderte da tidligere Manchester United-angriper Robin van Persie viste frem gamle goalgetteregenskaper da han skjøv inn inn 1-4 fra kort hold.

Toppscoreren og arkitekten bak Manchester Uniteds foreløpig siste ligamesterskap – fra 2013 – bukket ærbødig til både gamle og nåværende fans idet han mottok hyllesten.

I den andre kampen fra samme gruppe, vant nederlandske Feyenoord 1-0 over ukrainske Zorya. Ståle Solbakkens tidligere FC København-stjerne Nicolai Jørgensen scoret kampens eneste mål og sender nederlenderne til topps i gruppe A, med like mange poeng som Manchester United.

I gruppe B markerte Tarik Elyounoussi seg med scoring og målgivende for greske Olympiakos (video under). De vant 4-1 over Astana torsdag kveld.