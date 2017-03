FCK vant - fortsatt ubeseiret hjemme

(FC København-Ajax 2-1) FC København nekter plent å tape hjemme i «Fort Parken».

Snakk om sjokkåpning! Hjemmefansen hadde knapt satt seg før de var oppe av stolene igjen. 27 sekunder tok det, så kunne Ståle Solbakken juble i kjent stil på sidelinjen. William Kvist spilte fri Rasmus Falk som scoret fra skrått hold.

Det burde stått 2-0 etter 25 minutter, men Youssef Toutouh skjøt utenfor da han plutselig fikk stå ganske så alene etter en dødball.

Danske ødela



Istedet benyttet Ajax anledningen da sjansen bød seg. Og selvsagt var det en danske som ødela FCKs fantastiske hjemmestatistikk på syv kamper i europacupen uten baklengs. Kasper Dolberg (19) - med en fortid i Silkeborg – scoret enkelt fra kort hold på et perfekt innlegg fra Davy Klaassen. I den situasjonen var Peter Ankersen utrolig passiv og feilplassert.

Der og da i det 32. minutt røk også FCK-keeper Robin Olsens rekord med 982 minutter uten å slippe inn mål.

Den unge Ajax-spissen var ikke i troppen da landslagssjef Åge Hareides tok ut 20 spillere til VM-kvaliken mot Romania (spilles 26. mars). Hareide skal ha med tre spillere til og ville først se hvordan Dolberg klarte seg mot FCKs solide stoppere.

Ingen blir overrasket om 19-åringen i neste uke blir tatt ut i 23-mannstroppen. Han klarte seg godt mot Erik Johansson og «Zanka» i kveld.

I andre enden fikk Peter Ankersen oss fort til å glemme markeringssvikten på Ajax-utligningen da han i 60. minutt kom rundt på kant og la et innlegg som Andreas Cornelius headet knallhardt i mål. De Ligt ble nettopp det, for lett, da FCK-spissen inntok luftrommet i Parken.

«Zanka» må stå over



Det var hans syvende mål i europacupen denne sesongen og det på FCKs første ordentlige sjanse i 2. omgang.

Ståle Solbakken håpet på forhånd å vinne med et eller to mål og holde nullen. Bortemålet til Ajax kan bli viktig i returen. Da får også nederlenderne tilbake flere spillere. En strek i regningen for FCK: Kaptein Mathias «Zanka» Jørgensen fikk gult kort og må stå over returmøtet i åttedelsfinalen i Amsterdam torsdag 16. mars.

Den går også Ajax-kaptein Davy Klaassen glipp av etter at han snakket på seg et gult kort da nederlenderne fikk et mål annullert noen minutter før slutt.

PS! Med seieren i kveld røk det også en og annen dansk rekord. FCK har nå vunnet 71 kamper i europacupen, Brøndby står med 70.