Derfor gikk Mourinho i svart

Her koker det over for José Mourinho (53) - og det er hans egen stab som får gjennomgå.

Det var før gårsdagens Europa League-kamp mot Zorya (1-0-seier) at Manchester United-manageren viste tydelig misnøye med sine egne assistenter.

Vreden gikk utover assistentene Rui Faria og Giovanni Cerra. Bedre ble det ikke da andre i staben begynte å bla i taktikkboken. José Mourinho stormet bort til benken, holdt opp noen fingre før han forsøkte å klappe sammen boken med kampplanen.

Raseriutbrudd



Etter at Zlatan Ibrahimovic hadde sikret tre viktige poeng med sin heading i det 69. minutt, var det en langt roligere Mourinho som sto foran TV-kameraene i pressesonen for å forklare det britiske tabloider i dag omtaler som et raseriutbrudd.

– Det handlet om faste situasjoner og organisering. De hadde endret sitt lag før kampen og Paul (Pogba) var en smule forvirret over endringene. Jeg ville at mine assistenter skulle ta seg av detaljene, forklarte José Mourinho.

SE HER! José Mourinho fant visst ikke alt han trengte i taktikkboken da han skulle briefe Paul Pogba rett før kampstart. Foto: Darren Staples , Reuters

– Ikke deprimert



Manchester United fikk sine første poeng i Europa League-puljen etter tap mot Feyenoord. Dermed har Mourinhos mannskap gått fra tre tap på en uke til tre seirer: Northampton 3-1 (ligacup), Leicester 4-1 (serien) og Zorya 1-0 (Europa League).

Søndag venter ny kamp mot Stoke hjemme på Old Trafford - et lag som bare har tatt ett poeng på seks kamper i serien.

– En uke med tre tap, en ny uke med tre seier. Jeg var ikke deprimert etter de tre nederlagene, men jeg er heller ikke over meg av glede etter disse tre seirene, sier Mourinho i kjent stil før han advarer mot Stoke.

– Det blir en vanskelig kamp. Det nytter ikke å se hvor de ligger på tabellen. Jeg ser ikke på den, jeg ser på kvaliteten til laget. De har et godt lag og en god manager, sier Mourinho til klubbens hjemmeside.