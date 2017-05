Bommet på åpent mål mot United – nå får Guidetti gjennomgå

Svensken John Guidetti (25) får gjennomgå etter at han misset for åpent mål da bare sekunder gjensto av Celta Vigos semifinale-møte med Manchester United.

Han blir også hånet for filming i kampen som betyr at United er klar for Europa League-finalen.

– United står i gjeld til Guidetti for hans latterlige avslutning, skriver ESPNs Alex Shaw på twitter, og norske Morten Langli skrev dette:

«Mens Celta Vigo ble filleristet/utspilt i kamp 1 hjemme, for så å være et sleivspark fra Guidetti unna avansement på Old Trafford».

På overtid hadde angriperen sjansen til å sende Celta Vigo til Europa League-finalen, men misbrukte den enorme muligheten.

– Hvor nærme mål må han komme? Etterpå ser man på Guidettis reaksjon hva han tenkte. Det er forferdelig, sa Chris Sutton, som ekspert på EIR Sport.

I ITV satt Manchester United-legenden Roy Keane. Han var heller ikke videre imponert over svenskens avslutningsegenskaper.

– Skal man være ærlig, så har han aldri sett farlig ut i hele sin karriere.

FORTVILET: Celta Vigos svenske angriper John Guidetti. Foto: Miguel Riopa , AFP

Svensken får også gjennomgå for filming.

– Han er trolig flau over filmingen han gjorde, han ble egentlig ikke truffet en gang, kommenterte Rio Ferdinand i BT Sports.

Avisen The Sun mener det var «pinlig da han kastet seg i gresset da Bailly og Roncaglia ble utvist».

– Og han hadde den siste sjansen til å sende laget sitt til Stockholm, men misset og svek.

La Voz de Galicia holder Guidetti som den dårligste Celta Vigo-spilleren på banen torsdag, sammen med Iago Aspas og Facundo Roncaglia.

– Han hadde to kjempesjanser og misset på begge, konstaterer avisen.

Blant folk flest får svensken gjennomgå enda mer. Én twitrer at det ikke kan være noen annet svar på bommen enn at Guidetti er blod-fan av Manchester United.

Det gikk til og med så langt at noen endret på Wikipedia-siden om John Guidetti:

– Han spilte som en liten unge i returmøtet med Manchester United i Europa League 2016/17, var en setning som ble lagt inn på siden.

Om Manchester United skulle vinne finalen mot Ajax, betyr det at de tar «kjøkkenveien» inn i Champions League.

– Om vi kommer tilbake til Champions League, ville det være fantastisk for oss, sa United-sjef José Mourinho etterpå.

Han mener imidlertid Ajax har en fordel, fordi de har 12 dager å forberede seg på. Deres siste seriekamp går søndag.

– Det er to historiske klubber, to av de største i historien. Det er en Europa League-finale som kunne ha vært en Champions League-finale med tanke på dimensjonen over disse to klubbene, sa Mourinho.