Paul Pogba møter storebror Florentin

Paul Pogba (23) møter broren og Ole Kristian Selnæs møter favorittklubben. Sånn blir det da Manchester United trakk St Etienne i Europa League.

Trekning av Europa Leagues 16-delsfinalene Athletic Bilbao (Spania) – APOEL Nikosia (Kypros), Legia Warszawa (Polen) – Ajax (Nederland), Anderlecht (Belgia) – Zenit St. Petersburg (Russland), Astra Giugiu (Romania) – Genk (Belgia), Manchester United (England) – Saint-Étienne (Frankrike), Villarreal (Spania) – Roma (Italia), Ludogorets (Bulgaria) – FC København (Danmark), Celta (Spania) – Sjakhtar Donetsk (Ukraina), Olympiakos (Hellas) – Osmanlispor (Tyrkia), Gent (Belgia) – Tottenham (England), Rostov (Russland) – Sparta Praha (Tsjekkia), Krasnodar (Russland) – Fenerbahçe (Tyrkia), Borussia Mönchengladbach (Tyskland) – Fiorentina (Italia), AZ Alkmaar (Nederland) – Lyon (Frankrike), Hapoel Beer Sheva (Israel) – Besiktas (Tyrkia), PAOK (Hellas) – Schalke (Tyskland). Lagene som er satt opp som hjemmelag spiller hjemme først. Kampene spilles 16. februar med retur 23. februar.

For i St Etienne, klubben til de tidligere Rosenborg-kameratene Ole Kristian Selnæs og Alexander Søderlund, spiller Florentin Pogba (26), Paul Pogbas storebror.

Det blir et interessant møte over to kamper, i 16-delsfinalen i Champions League. For nevnte Selnæs blir det en spesiell kamp, siden Manchester United har vært laget hans siden han var liten gutt.

De to lagene har aldri før møtt hverandre på Old Trafford i offisiell kamp. De møttes i Cupvinnercupen høsten 1977, men da hadde UEFA stengt Old Trafford på grunn av publikumsbråk i Frankrike i den første kampen, og Uniteds hjemmekamp ble spilt i Plymouth. United vant 2-0, etter scoringer av Stuart Pearson og Steve Coppell.

Slik ble trekningen i Champions League:

Zlatan Ibrahimovic sin favorittmotstander da han spilte i Paris Saint-Germain? Nettopp St Etienne. Svensken scoret 14 mål på 13 kamper mot dem. Nå får han to sjanser til å holde den gode statistikken ved like.

Trekningen ga ellers FC København og Ståle Solbakken kamp mot Ludogorets, en vrien motstander, et slags Bulgarias svar på FCK, suverene i Bulgaria, og vinner trolig sin sjette, strake ligatittel denne sesongen.

– OK trekning for oss. Det viktigste er at vi har en fair sjanse til å gå videre, sier Ståle Solbakken til VG etter trekningen.

«Storkampen» i 16-delsfinalen i Europa League spilles mellom Villarreal og Roma.